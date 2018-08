Chorisma singt Cobb

Der Frauenchor Chorisma freut sich auf viele Zuhörer beim Konzert. © Chorisma

Lampertheim.Der Chorisma Frauenchor lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe cultur communal am Samstag, 15. September, um 18 Uhr zum Konzert – unter neuer Leitung – ein. Die Sängerinnen stellen in regelmäßigen Abständen mit ihren abwechslungsreichen Konzerten ihr Können unter Beweis und das seit vielen Jahren: Genau am 15. September 2002 fand das erste Konzert in der Martin-Luther-Kirche statt.

In diesem Jahr freut sich der Chor mit seiner neuen Chorleiterin Dr. Elke Völker ein Repertoire mit Liedern von zum Beispiel Malcolm Archer, Emily Cobb, Elton John, Lionel Ritchie, John Rutter und anderen zu präsentieren. Die vorgetragenen Musikstücke entstammen unterschiedlichen Genres.

Karten im Vorverkauf

Unterstützt wird der Chor von den Instrumentalisten Joe Völker (Piano), Hans Herr (Bass) und Peter Götzmann (Schlagzeug). Das New Life Barbershop Quartet komplettiert das Programm mit seinem ausdrucksstarken A-Capella-Gesang.

Die selbstgestaltete Dekoration im Kirchenraum verspricht wie immer ein außergewöhnliches Ambiente. In der Pause stehen Getränke und Snacks zur Verfügung. Das Konzert findet am Samstag, 15. September, um 18 Uhr in der Martin-Luther-Kirche (Königsberger Straße 28) statt. Karten für 12 Euro (ermäßigt acht Euro) gibt es bereits im Vorverkauf im Laden am Dom und im Rathaus-Service sowie an der Abendkasse. Einlass ist um 17.30 Uhr. Es besteht freie Platzwahl. red/bur

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018