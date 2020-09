Chorisma verschiebt Jubiläumskonzert auf 2021

Lampertheim.Mit entsprechendem Hygienekonzept und viel Abstand trafen sich mehr als die Hälfte der aktiven Sängerinnen des Chors Chorisma zur Jahreshauptversammlung im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle.

Die Vorsitzende Sieglinde Polanski führte durch die Tagesordnung. Sie berichtete von den verschiedenen Aktivitäten im vergangenen Jahr. Nach Bescheinigung der ordnungsgemäßen Kassenführung durch die beiden Kassenprüferinnen berichtete Kassenwartin Monika Raab über die finanzielle Situation des Vereins.

In diesem Jahr standen Neuwahlen aller Ämter an. Sie wurden in offener Abstimmung vorgenommen. Sieglinde Polanski bleibt Vorsitzende, Iris Kollmann-Seitz wurde als Stellvertreterin bestätigt. Monika Raab bleibt Kassenwartin, Diana Masur Beisitzerin. Neu gewählt wurden Isabell Zehnbauer für das Amt der Schriftführerin sowie Ingrid Hill als zweite Beisitzerin. Die Mitgliederzahl des Chors ist unverändert geblieben.

Ein großes Thema der Hauptversammlung war Corona und alle damit einhergehenden Einschränkungen. Der Chor hatte anlässlich seines 20-jährigen Bestehens viele Auftritte sowie eine Jubiläumsparty und ein großes Jubiläumskonzert geplant. Alle Veranstaltungen fielen der Pandemie zum Opfer. Der letzte gemeinsame Auftritt war am 8. März zum Weltfrauentag in der Domkirche. In der probefreien Zwangspause trafen sich die Sängerinnen am Probenabend virtuell, damit der Kontakt nicht verloren ging. Wenn es auch kein gemeinsames Singen gab, konnten sich die Frauen so wenigstens sehen, miteinander sprechen und sich austauschen.

Nach langer Suche nach geeigneten Probemöglichkeiten wird seit Juli im Freien auf dem Gelände der Alfred-Delp-Schule in zwei Gruppen geübt. Bis wieder normale Proben in der Mensa der Schule stattfinden können, wird zurzeit eine Übergangslösung gesucht. Das Jubiläumskonzert wurde vorerst auf 6./7. November 2021 verschoben. red

