Chorprojekt sucht Sänger

Lampertheim.Im Rahmen des Konzerts „See you again – Stecker raus 2.0“, das für 7. und 8. November geplant ist, suchen die Sänger des Chors Joyful des MGV 1840 Jugendliche und Erwachsene, die Lust haben, Teil eines Projektchors zu werden. Die Proben starten am Dienstag, 10. März, um 20 Uhr und finden 14-tägig im ersten Stock des Darmstädter Hofes statt. Der Zeitaufwand pro Probe beträgt etwa 45 Minuten. Folgende Lieder werden geprobt:

„Hey Brother“ von Avicii, „Aquarius / Let The Sunshine In“ aus dem Musical „Hair“, „A Million Dreams“ von Pink sowie „Rehab“ von Amy Winehouse. Voraussetzung ist Spaß am Singen sowie die Bereitschaft, regelmäßig an den Proben teilzunehmen. Das Anmeldeformular gibt es auf der Website des Vereins unter mgv1840-lampertheim.de. Weitere Fragen beantwortet Chorsprecher Bernd Viehöver unter Telefon 0151 / 70 05 13 66. red

