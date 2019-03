Chorsänger angeschlagen

Hofheim.Bei der Jahreshauptversammlung der Egerländer Gmoi im Foyer des Hofheimer Bürgerhauses bezifferte Vorsitzende Rita Sittauer den aktuellen Mitgliederstand auf 55 Personen. Sie zog eine positive Bilanz über das zurückliegende Jahr. Dabei erinnerte sie an die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen, das traditionelle Maibaumfest, die Teilnahme am Jubiläum in Offenbach und die Mitwirkung am Weihnachtsmarkt vor dem Bürgerhaus.

Die freiwilligen Helfer innerhalb der Gmoi wurden mit einem Helfer-essen im Bibliser „Netzroller“ belohnt. Positiv fiel dank eines Einnahmeüberschusses auch die Bilanz von Rechner Horst Ackermann aus. Ihm bescheinigten die beiden Prüferinnen Kirsten Scherer und Gabi Ackermann die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung. Einstimmig wurden der Rechner und Vorstand entlastet.

Nicht ganz so reibungslos gestaltete sich die Terminplanung für 2019. Der unter der Leitung von Wolfgang Raab stehende Chor, insbesondere die Tanzgruppe, leiden durch mehrere gesundheitlich angeschlagene Mitglieder unter Personalproblemen. Verpflichtungen sind daher speziell für die Tanzgruppe aktuell kaum möglich, aber zumindest der Chorbetrieb läuft weiter. Fest eingeplant ist das Maibaumfest am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 30. Mai, sowie die neuerliche Teilnahme am Weihnachtsmarkt.

Wie Rita Sittauer herausstellte, freut sich die Gmoi über Mitgliederzuwachs sowohl beim Chor als auch bei der Tanzgruppe. Immer montags trifft sich der Chor von 19 bis 20 Uhr zur Singstunde im Bürgerhaus, daran schließt sich das Übungsangebot der Tanzgruppe an. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.03.2019