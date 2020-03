Chorsänger sind weiterhin aktiv

Hüttenfeld.Dass die Aktivitäten des evangelischen Kirchenchors Hüttenfeld nach wie vor bei Mitgliedern und Freunden des Chores auf großes Interesse stoßen, bewies die Tatsache, dass über die Hälfte der Mitglieder – 30 an der Zahl – der Jahreshauptversammlung beiwohnten.

Musikalisch begrüßten die Aktiven des Chores die Anwesenden mit „Ihr seid das Salz der Erde“. Die erste Vorsitzende Annelore Rhein erinnerte zunächst an die drei im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder Irma Bierbaum, Ilse Thron sowie Irmgard Falkenstein, die den Verein mitbegründet hatte. Die zweite Vorsitzende Marietta Berg übernahm den Part der erkrankten Schriftführerin Ingrid van Beek und stellte fest, dass der Verein über 13 aktive Mitglieder verfügt, die im vergangenen Jahr elf Mal im Einsatz waren – hauptsächlich in Gottesdiensten.

Neben den Auftritten wird im Verein auch der gesellige Aspekt großgeschrieben. Das zeigte zum Beispiel der Ausflug der Sängerfamilie nach Frankfurt und in den Taunus. Vorsitzende Annelore Rhein bedankte sich bei den Mitgliedern Karl-Heinz und Marietta Berg, die alljährlich die Fahrten organisieren. Berg stellte daraufhin gleich das Ziel für den Ausflug in diesem Jahr vor, der am Samstag, 29. August, stattfinden soll. Ziel ist die Burg Guttenberg im Neckartal inklusive einer Greifvogelschau. Anschließend zieht es die Teilnehmer ins Mossautal im Odenwald zur Schmuckerbrauerei, wo eine Führung und kulinarische Leckereien warten.

Die Termine für das laufende Jahr fallen hauptsächlich auf die großen Feiertage. Höhepunkt wird hierbei wieder der Reformationsgottesdienst am Samstag, 31. Oktober, sein. Der Chor sei nach wie vor trotz der schwindenden Mitgliederzahl gut aufgestellt. Verstärkt wird er bisweilen zu gewissen Anlässen von der Jugend, die sich nicht nur liturgisch, sondern auch musikalisch einbringen möchte.

Mit einem kleinen Imbiss und einer Bildershow des jüngsten Ausfluges endete die Mitgliederversammlung. ron

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.03.2020