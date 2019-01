Christbäume vor die Tür

Lampertheim.Auch im neuen Jahr sammelt die Jugendfeuerwehr Lampertheim wieder die ausgedienten Christbäume ein. Dies bereits zum 24. Mal. Lampertheimer Bürger können die Weihnachtsbäume wie immer einfach vor die Tür legen. Die Nachwuchsbrandschützer stehen schon in den Startlöchern, um sie nach den Feierlichkeiten einzusammeln. Die Sammlung erfolgt je nach Wohngebiet an drei verschiedenen Tagen, vom 10. bis 12. Januar.

Am Donnerstag, 10. Januar, beginnt die Sammlung gegen 17 Uhr im und und um den Stadtteil Neuschloß. Am Freitag, 11. Januar, werden ab 14 Uhr die Bäume nordöstlich der Bahnlinie (Guldenweg/Ostrandsiedlung/Rosenstock) abgeholt. Und am Samstag, 12. Januar, findet die Sammlung ab 9 Uhr im kompletten restlichen Lampertheimer Stadtgebiet statt.

Die Feuerwehr bittet darum, jeglichen Baumschmuck vorher zu entfernen und die Bäume dann vor dem Haus auf den Bürgersteig abzulegen. Die Entsorgung ist für die Bevölkerung kostenlos, aber über eine Spende würden sich die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr auch 2019 wieder sehr freuen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.01.2019