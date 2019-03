Christen feiern Jubelkonfirmation

Hofheim.In der Friedenskirche beginnt am Sonntag, 7. April, 10 Uhr, ein Gottesdienst zur Feier der Jubelkonfirmation. Eingeladen zu diesem sind alle Jubilare, die in diesem Jahr ein rundes Konfirmationsjubiläum begehen und vor 50 Jahren (Goldene Konfirmation), vor 60 Jahren (Diamantene Konfirmation), vor 65 Jahren (Eiserne Konfirmation), vor 70 Jahren (Gnadenkonfirmation), vor 75 Jahren (Kronjuwelenkonfirmation) oder vor 80 Jahren (Eichenkonfirmation) konfirmiert wurden. Evangelische Christen, die nicht in Hofheim konfirmiert wurden und darum auch nicht in den Büchern der Hofheimer Kirchengemeinde verzeichnet sind, mögen sich im evangelischen Pfarramt, Bahnhofstraße 22, unter Telefon 06241/8 03 07 melden, wenn sie an der Feier teilnehmen und eine Urkunde erhalten möchten. Die Feier der Silbernen Konfirmation anlässlich des 25. Konfirmationsjubiläums findet zu einem anderen Zeitpunkt statt, wenn seitens der Jubilare Interesse besteht. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019