Anzeige

In festlicher Runde eröffneten die Pfarrer Fleckenstein und Grigutis das Hochamt. Die Kirchenbänke von St. Andreas reichten bei weitem nicht aus, so viele Gottesdienstbesucher waren gekommen. Und auch vor der Kirche harrten Prozessionsgänger aus. In seiner Predigt betonte Pfarrer Fleckenstein, der Marsch durch die Straßen solle zeigen, dass sich die Gläubigen für andere Menschen einsetzten. Er wünschte sich, dass Fronleichnam die Gesellschaft durchaus provoziere. Eine Gesellschaft, in der Christen immer mehr belächelt würden: „Provozieren wir heute die Gesellschaft, provozieren wir heute Lampertheim!“

Hernach schlängelte sich ein langer Festzug durch die Innenstadt. Mitwirkende waren die Messdiener und Pfarrer, die Katholischen Kirchenmusiker unter der Leitung von Markus Niebler, katholische Pfadfinder des DPSG-Stammes Guy de Larigaudie, der Kirchenchor St. Andreas und die Kommunionkinder. An der Kirche Mariä Verkündigung angekommen, endete die Prozession mit dem sakramentalen Segen. Und weil es inzwischen Tischzeit war, gingen die Hungrigen den verlockenden Düften nach Gebratenem im Pfarrgarten nach. Schnell waren die Bänke im lauschigen Garten besetzt. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun. Für Getränke sorgten die Nubbelaner, die Ministranten boten Smoothies an. Der zukünftige Weltladen, der derzeit in Gründung ist, stellte sich mit Produkten vor, und im Jugendheim wurde ein Basar ausgerichtet. Margareta Hofmann, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, begrüßte die feiernde Christenschar.

Inzwischen hatte der MGV 1840 im Schatten Aufstellung genommen und unter der Leitung von Fritz Medert erfreuten die Männer mit ihren Liedern. Etwas später beeindruckte der Katholische Kirchenmusikverein mit einem Platzkonzert. (roi)

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.06.2018

Zum Thema Prozession in Lampertheim