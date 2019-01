Clubheim barrierefrei geplant

Lampertheim.Bei der Jahreshauptversammlung des Kanu-Clubs blickte dessen Vorsitzender, Torsten Ohl, auf sein erstes Jahr im Amt zurück. Dies sei kein einfaches gewesen. Dennoch seien viele Aufgaben gemeinsam mit Bravour gelöst worden. So wurden etwa ein neuer Nutzungsvertrag für die Deichanlage abgeschlossen, eine neue Homepage gestaltet und die Umbaupläne für das Vereinsheim konkretisiert.

Einen großen Teil seiner Betrachtung nahm die Außendarstellung des KC ein. Zu wenig Präsenz in der Öffentlichkeit habe man gegenüber dem lokalen Konkurrenten, dem Wassersportverein, an den Tag gelegt und so, was das Ansehen betrifft, zumeist das Nachsehen gehabt. Hier sei eine Besserung eingetreten. „Seit Ende des abgelaufenen Jahres sind wir permanent in der Presse vertreten und das soll auch so bleiben“, sagte Ohl. Weiterhin hat er es sich auf die Fahne geschrieben, das Sponsoring zu intensivieren und 2019 verstärkt Lampertheimer Firmen zu kontaktieren, um sie zur Zusammenarbeit zu bewegen.

Als Werbeargument sieht er diesbezüglich nicht nur das breitgefächerte Sportangebot des Vereins, sondern ebenso dessen Engagement im Bereich der Inklusion behinderter Menschen und die bereits existierende Kooperation mit der benachbarten Lebenshilfe sowie der Volkshochschule.

Volles Gelände

Erfolgreich seien unterdessen auch die Veranstaltungen des KC gewesen. Zwei Dampfnudelfeste, der Tag der offenen Tür und der Winterzauber hätten inzwischen einen festen Platz im Terminkalender vieler Lampertheimer und garantierten so stets für ein volles Clubgelände.

Da nicht nur die Taekwondo-Abteilung, sondern auch die Kanuten vergangenes Jahr für Titel und Medaillen gesorgt hatten und sich die Zahl der Mitglieder auf 303 steigerte, zeigten sich Vereinsangehörige und Vorstand zufrieden und blickten hoffnungsfroh in die Zukunft. „Es wartet ein hartes Jahr mit viel Arbeit auf uns“, erklärte Ohl. Schon in den kommenden Wochen beginnt an der Saarstraße der Umbau des Clubheims. Bis Ende März sollen die Boxen der Boote saniert sein, das Dach bis August. Darüber hinaus soll das Gebäude barrierefrei und behindertengerecht gestaltet werden. Dazu gehört beispielsweise der Einbau eines Fahrstuhls.

„Die Kosten kalkulieren wir insgesamt auf 85 000 Euro, 90 Prozent davon können wir durch Fördergelder abdecken, der Rest ist Eigenleistung“, informierte zweiter Vorsitzender Rolf Borkenhagen. Der Umbau soll im März 2020 beendet sein.

