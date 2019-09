Clubmeisterschaft beim TC Hüttenfeld

Hüttenfeld.Aus Anlass seines 40-jährigen Bestehens lädt der TC Hüttenfeld zu seiner Jubiläumsfeier am 21. September auf sein Tennisgelände ein. Von 11 Uhr an bieten die Vereinsmitglieder ein abwechslungsreiches Programm an. So starten an diesem Tag beispielsweise die Endspiele der Clubmeisterschaften. Dabei stehen auch verschiedene Ehrungen auf dem Programm, wie der TC Hüttenfeld mitgeteilt hat. Im Abendprogramm wird außerdem Livemusik mit der Lampertheimer Rock- und Popsängerin Barbara Boll mit ihrem Partner Patrick Embach geboten. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, warmen Speisen, Getränken wie Sekt und Cocktails gesorgt. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.09.2019