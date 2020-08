Clubs beweisen Solidarität

Lampertheim.Gerade einmal eine Woche ist es her, dass das Präsidium des Hessischen Handball-Verbands (HHV) sich auf Druck des für den Spielbetrieb zuständigen Arbeitskreises Spieltechnik beugen musste, und einer Verlegung des Rundenstarts vom 12. September auf den 18. Oktober zugestimmt hat. Gleichzeitig warb der Präsident Gunter Eckart dafür, dass die Mannschaft freiwillig schon ab dem ursprünglichen Termin beginnen dürften. Inzwischen ist aber klar: Zumindest im Handball-Bezirk Darmstadt werden die Pflichtspiele flächendeckend erst Mitte Oktober beginnen. Davon unterrichtete der Bezirksvorsitzende Klaus Bernshausen im Rahmen des Bezirkshandballtages, der als Video-Konferenz stattfand.

Aufwärtstrend bei Schiedsrichtern

Es war der Corona-Pandemie geschuldet, dass der Bezirk seine Vereine diesmal nur auf dem Bildschirm begrüßen konnte. Alles habe gut geklappt. Dauerhaft wünscht sich der Lampertheimer Bernshausen aber diese Art der Konferenz nicht: „Es fehlt schon die Interaktion, die nonverbale Rückmeldung. Der persönliche Kontakt ist einfach schon was anderes.“

Der Rückblick fiel in der Konferenz recht knapp aus. Die Vereine hatten vorab ein Berichtsheft vorliegen, die Aussprache brachte keine Diskussionen. Bernshausen hob zwei Dinge hervor: Zum einen stieg die Zahl der Neumeldungen im Jugendbereich für die neue Saison wieder an, zum anderen nahm auch die Zahl der Schiedsrichter wieder zu. „Das sind zwei sehr positive Entwicklungen“, freut sich der Bezirksvorsitzende. Zwar reicht die Zahl der Unparteiischen nach wie vor nicht aus, aber es ist so etwas wie Licht am Ende des Tunnels. „Nachdem wir letzte Runde schon wieder die D-Jugend Bezirksoberliga mit neutralen Schiedsrichtern besetzen konnten, folgt nun aller Voraussicht nach die Frauen B-Liga“, so Bernshausen.

Im Fokus der Sitzung stand der Ausblick auf die neue Saison. Allerdings konnte der Bezirksvorstand die Fragen nicht vollständig beantworten. So ist noch offen, wie mit Spielen umzugehen ist, die wegen der Quarantäne eines Spielers oder Mannschaft nicht ausgetragen werden kann und auch die Wertung der Saison bei einem möglichen neuerlichen Abbruch ist nicht final geklärt.

„Da sind einige Punkte, bei denen wir auf Infos durch den HHV warten“, erklärt Bernshausen. Ebenfalls offen ist die Frage, wie mit den Hygienekonzepten umgegangen wird und ob und wenn ja wie viele Zuschauer bei den Spielen dabei sein dürfen. „Hier ist es sicherlich sinnvoll, dass unsere Vereine sich entschlossen haben, erst im Oktober zu starten. Diese Zeit hilft bei den Detailfragen“, ist sich Bernshausen sicher.

Lediglich zwei frühe Partien

Stand Sonntag waren nur noch zwei Spiele in der Zeit zwischen 12. September und 18. Oktober terminiert und bei diesen rechnet der Bezirksvorsitzende auch eher noch mit einer Verlegung. „Natürlich sind die Meinungen – auch innerhalb der Vereine – sehr heterogen. Viele Trainer waren für einen früheren Start, weil sie ihre Vorbereitung entsprechend ausgerichtet hatten“, weiß der Bezirksvorsitzende. „Aber letztlich waren die Vereine sehr solidarisch und wollen es vermeiden, dass manche Teams schon spielen, andere noch nicht. Sie wollen den fairen Wettbewerb, zu dem auch gehört, dass man gemeinsam beginnt“, freut sich Bernshausen über das Votum der Vereine.

Zugleich ist er sicher, dass in der nun gewonnenen Zeit die Frage der Zuschauer und der Hygienekonzepte besser geplant werden kann. Derzeit gehen machen Vereine davon aus, dass sie ohne Zuschauer spielen, andere wollen keine Gästefans zulassen, wieder andere setzen darauf, dass nur Dauerkarten verkauft werden – eine einheitliche Linie wird hier kaum zu finden sein. „Umso wichtiger ist es, dass jetzt die Planung vorangetrieben wird. Ich hoffe stark, dass nach dem Anstieg der Infektionszahlen durch die Reiserückkehrer sich die Lage jetzt allmählich wieder stabilisiert und wir im Oktober mit einer Runde beginnen können, die uns sicherlich weiterhin ein Höchstmaß an Flexibilität abverlangt“, meint Bernshausen. me

© Südhessen Morgen, Montag, 31.08.2020