Comics gegen Mobbing im Netz

LAMPERTHEIM.Mobbing, Beleidigungen und Ausgrenzung – an einigen Schulen in Deutschland ist das inzwischen Alltag. Oft genug gibt es auch Fälle schwerer körperlicher Gewalt. In Lampertheim gibt es, um solchen Extremen vorzubeugen, schon seit 2007 das Netzwerk „Null Toleranz bei Gewalt“. Auch in diesem Jahr haben die verschiedenen Institutionen unter Federführung der Stadtverwaltung zwei Aktionstage für Jugendliche in der Zehntscheune organisiert.

Weil sich Siebtklässler nur schwer für theoretische Vorträge begeistern lassen, veranstaltet das Netzwerk jährlich Mitmach-Aktionen unter wechselnden Mottos. Am Mittwoch und Donnerstag befassten sich insgesamt 100 Schüler der Alfred-Delp-Schule, der Nibelungenschule Hofheim sowie der Biedensandschule einen Tag lang künstlerisch mit Gewalt unter Jugendlichen. Sie erstellten in Kleingruppen fotografierte Bildergeschichten, die mithilfe von Computerprogrammen in einen Comic verwandelt wurden.

„Gewalt hat viele Gesichter“, erklärte Projektleiter Mitsch Schulz von „realtimecomic“ aus Fränkisch-Crumbach. Auf Cybermobbing, also der Beleidigung und Ausgrenzung via Facebook, Instagram und andere soziale Netzwerke, kamen die Schüler schnell. Fast jeder von ihnen hat damit auf die eine oder andere Weise schon Bekanntschaft gemacht. „Gesprochene Wörter oder auch Posts im Internet können genauso verletzend sein wie Schläge“, mahnte Schulz zu Beginn.

Handynutzung unter der Lupe

Die Teilnehmer wurden in der einführenden Diskussion mit ihrem eigenen Mediennutzungsverhalten – vor allem an ihren Handys – konfrontiert. Im Anschluss erarbeiteten die Siebtklässler eigene Kurzgeschichten und machten dazu passende Fotos. Unter professioneller Anleitung übertrugen sie die Bilder auf Laptops und bearbeiteten sie in einem speziellen Programm.

Das Netzwerk besteht seit über zehn Jahren, der Aktionstag fand zum achten Mal statt. Finanziell unterstützt wird die Aktion vom Verein Jugendhilfe. „Keine Selbstverständlichkeit“, fand Bürgermeister Gottfried Störmer, „in anderen Städten halten Netzwerke oft nicht lange.“ Das Lampertheimer Stadtoberhaupt war zur Eröffnung gekommen und sagte: „Gewaltprävention ist eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt.“ Einen Tipp hatte er für die Siebtklässler auch parat. „Wenn’s brenzlig wird, lieber einen Schritt zurück treten. Das ist wahre Größe“, so Störmer.

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.09.2018