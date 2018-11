Container binnen drei Stunden gefüllt

Hofheim.Zum letzten Mal in diesem Jahr bot der Männergesangverein Sängerquartett-Liederkranz eine Altpapiersammlung in Hofheim an. Der Zuspruch war einmal mehr enorm. Somit war der zur Verfügung stehende Container binnen drei Stunden restlos gefüllt. Die Bevölkerung in Hofheim nutzt dieses Angebot des Sängerquartetts jedes Mal, auch wenn das Papier angeliefert werden muss. Vor Ort halfen die Aktiven beim Aus- und Verladen, dann bestand auch wie immer die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch, das viele schätzten und wahrnahmen, um sich auszutauschen. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018