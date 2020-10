Corona am Lessing-Gymnasium – eine Klasse bleibt zu Hause

Lampertheim.Auch das Lampertheimer Lessing-Gymnasium (LGL) ist nun direkt von der Corona-Pandemie betroffen. Dies hatte die Pressestelle des Kreises Bergstraße bereits am Wochenende mitgeteilt. Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte Monika Hebbeker, Mitglied der Schulleitung, am Montag, dass es sich um einen bestätigten Corona-Fall in der Schülerschaft handele. Alle Eltern der betroffenen Klasse seien umgehend informiert worden. Die gesamte Klasse bleibe bis auf Weiteres „vorsorglich daheim“, sagte Hebbeker, die dabei auch die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt lobte. Dieses entscheide, ob sich nun alle Schüler und Lehrer der Klasse einem Corona-Test unterziehen müssten. Welcher Jahrgangsstufe der oder die betroffene Schüler(in) angehört, wollte Hebbeker nicht öffentlich machen. Ebenfalls „vorsorglich“ befänden sich momentan zehn Lehrkräfte zu Hause, darunter solche, die im Unterricht Kontakt zu dem infizierten Kind gehabt hatten. Dass es nach anderen Schulen und Einrichtungen in Lampertheim nun auch das Lessing-Gymnasium getroffen hat, das jeden Tag von mehr als 1000 Kindern und Jugendlichen besucht wird, lässt die Schulleitung nicht in Panik verfallen. Dafür gebe es keinen Grund. Die Stimmung sei „normal, aber wir bleiben wachsam“, erklärte Monika Hebbeker abschließend. / lex

