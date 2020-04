„Corona ist endlich“

Hofheim.Pfarrer Holger Mett und Ulrike Hofmeister-Knaup vom Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Hofheim haben am Wochenende das Holzkreuz vor der Friedenskirche aufgestellt und geschmückt, das die evangelischen Christen durch die Karwoche und Ostern begleiten soll. Segensworte, Kerzen und Steine stehen bereit. Pfarrer Holger Mett weist auf die Möglichkeit hin, vor den Haustüren oder in den Gärten persönliche Lebenskreuze entstehen zu lassen. „So sind die Lebenskreuze bei uns zu Hause Zeichen unserer Verbundenheit im Glauben, dass Christus uns zum Heil gelitten hat und gestorben ist, und unserer Osterhoffnung auf neues, von Gott geschenktes Leben“ so der Seelsorger. Corona sei endlich, Gottes Heil dagegen ewig. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2020