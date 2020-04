Corona-Krise bremst Jubiläumspläne aus

Hofheim.„Fastnacht is nur einmal im Jahr“ lautet ein abgewandelter Vers in einem Gassenhauer zur Fastnacht. Für das „Howwemer Spritzgebäck“, dem Männerballett der katholischen Pfarrei St. Michael, ging in diesem Jahr die Fastnachtskampagne allerdings in die Verlängerung, bis die Corona-Krise auch diese Gruppe ausbremste.

Das 2009 gegründete Männerballett wollte passend zum eigenen elfjährigen Jubiläum beim Ried Contest in Bobstadt teilnehmen. Eine Kampagne hatte das „Spritzgebäck“ zwischendurch ausgelassen, eine Baby- und Baupause eingelegt, daher wurde erst in diesem Jahr das närrische Jubiläum zum elfjährigen Bestehen gefeiert.

Die Idee zur Gründung entstand bei einem Familienfest der Hagemanns. Tamara Günther, eine geborene Hagemann, zeigt sich seitdem für die Geschicke der Formation verantwortlich, die eine kleine Erfolgsgeschichte schreibt. Von Beginn an mit dabei ist ihr Vater Bernd Hagemann, ihr heute 71-jähriger Onkel Friedel Russ und Bruder Sven. Aus den fünf Aktiven, die zur Premiere klassisch mit Schwanensee begonnen hatten, sind mittlerweile zwölf Mitwirkende geworden. Regelmäßig geprobt wird ab dem ersten Sonntag nach der Howwemer Kerbe immer von 17 bis 19 Uhr auf der Bühne des Canisiushauses. Zum Aufwärmen gibt es dann ein 20-minütiges Aerobicprogramm, bevor es an die Schritte und Figuren geht, die möglichst vielfältig und abwechslungsreich gestaltet werden. „Bei den Proben sind alle mit enormen Ehrgeiz dabei“ bestätigt Tamara Günther.

Alle Mitwirkenden haben mittlerweile einen großen Anspruch an die Trainerin, aber auch an sich selbst. Die Altersspanne reicht über zwei Generationen von 21 bis 71 Jahren, was die Arbeit der Trainerin nicht immer einfach gestaltet, um möglichst alle auf ein gleiches Level zu bringen. „Bisher hat immer alles super gepasst“, spricht Tamara Günther zwar von Glück, doch dahinter verbirgt sich auch ihre unglaublich hohe Motivation und ihr Engagement, alles perfekt hinzubekommen.

Bis zum Startschuss einer jeden Kampagne nach der Kerbe hat Tamara Günther allerdings schon viel Vorarbeit geleistet. Lieder sind auszuwählen, eine Geschichte zu überlegen, Rollen zu besprechen und festzulegen, Requisiten einzubauen. Zudem muss die Musik geschnitten werden, die Choreografie ist zu entwerfen, Kostüme auszuwählen und meistens aufzuwerten. „Love is in the air“ hieß das Thema, mit der das „Howwemer Spritzgebäck“ das Publikum auf den beiden Sitzungen der Pfarrei in diesem Jahr von den Stühlen riss und die erste Saalrakete des Abends zündete. Solange der Ried Contest noch nicht abgesagt war, wurde die siebenminütige Darbietung mehrfach durchgetanzt und an Feinheiten gefeilt, was sich mittlerweile alles erledigt hat.

Die Geschichte zum Thema ist leicht erzählt. Ein Mann begibt sich auf die Suche nach einer Frau („Ich bin solo“), lernt diese kennen („Lass uns doch ein kleines bisschen küssen“), heiratet in Las Vegas („Viva Las Vegas“). Sonderrollen nehmen hierbei der leidenschaftlich agierende „Amor“ Friedel Russ und Bernd Hageman als Pastor ein, ein absoluter Genuss. Meistens integriert sind auch deutsche Ballermannlieder, die bringen Stimmung in den Saal, wie auch bei der „Howwemer Gartenschau“ im vergangenen Jahr.

Die Gruppe kennzeichnet sich durch einen enormen Zusammenhalt aus und hat viel Spaß zusammen. Drei Flaschen Sekt gehören mittlerweile zum Training dazu.

Auf ihren „kunterbunten Haufen“ lässt Tamara Günther nichts kommen. Schulterklopfer nach den Auftritten oder anschließend etwa beim Bäcker oder im Supermarkt, das kommt bei den Tänzern gut an und zeigt, dass sie alles richtig gemacht haben. Daher bleiben auch alle dabei, haben weiter Lampenfieber zu Beginn einer jeden Vorführung, wie auch die Trainerin selbst. „Das gehört dazu“ lächelt Tamara Günther, die selbst seit dem sechsten Lebensjahr leidenschaftlich Tanzsport betreibt, einer Rock’n’Roll-Formation in Worms angehörte und dann in den Showtanz übergetreten ist.

Die Tanzbegeisterung in der Familie Günther scheint ungebrochen. Es versteht sich fast von selbst, dass auch Ehemann Thorsten zum Spritzgebäck zählt und Sohn Noah in der Nachwuchsformation „Step by Step“ bereits mit Feuereifer bei der Sache ist. fh

