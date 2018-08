D-Jugend unterliegt 1:2

Lampertheim.Das letzte Freundschaftsspiel vor Saisonbeginn bestritt die D-Jugend des TV Lampertheim (TVL) gegen den SF Heppenheim II. Trotz drückender Überlegenheit schaffte es der TVL nicht, in Führung zu gehen. Individuelle Fehler sorgten jedoch dreimal für Spannung, als es den Heppenheimern gelang, jeweils alleine auf TVL-Torhüter Damian Bogusch zuzustürmen. Glücklicherweise konnte dieser alle Großchancen der Kreisstädter vereiteln. Die zweite Hälfte gestaltete sich deutlich ausgeglichener, und in der 36. Minute ging der SF Heppenheim durch ein Tor von Mehmet Yüksel in Führung.

Zu lässig im Torabschluss

Der TVL gab sich nicht auf und konnte durch Erik Engels in der 53. Minute ausgleichen. Vier Minuten später verwandelte wieder Mehmet Yüksel zum finalen 2:1 für die Sportfreunde Heppenheim. Alles in allem eine gute Partie des TVL, der jedoch wieder zu lässig im Torabschluss agierte. Für den TVL spielten Damian Bogusch und Maxim Graf im Tor, Felix Schönberg, Julian Kurpiers, Bruno Martinovic, Erik Engels, Lukas Krauth, Tom Becker, Esteban Castro, Philipp Gensch, Lily Wunderlich, Arthur Geigert, Samet Uzer und Nico Schmitt. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018