D1-Fußballer feiern 4:1-Sieg

Lampertheim.Nach der sehr guten Vorbereitung und dem 6:1-Pokalsieg startete die D1 der JSG Lampertheim/Hüttenfeld mit viel Schwung ins erste Meisterschaftsspiel gegen die SSG Einhausen und feierte einen 4:1-Erfolg.

Mit einer höheren Laufbereitschaft und starker Zweikampfführung erarbeiteten sich die Jungs klare Feldvorteile. Dies wurde in der zehnten Spielminute mit dem 1:0 durch Leard Pangjaj belohnt, der mit einem satten Rechtsschuss dem gegnerischen Keeper keine Chance ließ. Lenny Schwabes Schuss sahen die Zuschauer schon im Torwinkel, doch der Ball landete unglücklich am Lattenkreuz. Die Angriffsbemühungen der Gäste wurden durch die gut gestaffelte Lampertheimer Defensive weitestgehend unterbunden. Kurz vor der Halbzeit bediente Johannes Knecht mit einem Traumpass seinen Mittelstürmer Anton Thierfelder, der sich diese Gelegenheit nicht nehmen ließ und zur 2:0-Halbzeitführung einschob. In der Halbzeitansprache lobten die Trainer Elias Götz und Thorsten Schott ihre Schützlinge für ihren guten Auftritt in der ersten Halbzeit und forderten sie auf, in der zweiten Halbzeit so weiter zu spielen.

An der Feldüberlegenheit änderte sich zunächst nichts. Ein Ballverlust in der Lampertheimer Vorwärtsbewegung nutzte dann aber ein Einhäuser Stürmer, als er den Konter sauber zu Ende spielte und dem gut spielenden Torhüter Fulvio Miglionico keine Chance ließ. Dem starken Johannes Knecht war es dann vorbehalten, für klare Verhältnisse zu sorgen, als er sich einen hohen Ball selbst vorlegte und clever zum 3:1 einschob. Den Schlusspunkt in der letzten Minute setzte Alessio Saitta, als er sich aus der zweiten Reihe ein Herz fasste und den Ball zum viel umjubelten 4:1 unter die Latte jagte.

Es spielten: Fulvio Miglionico, Jakob Haaf, Loris Walter, Henry Gräff, Collin Bauer, Leandro Schott, Johannes Knecht, Mert Tinas, Leard Pangjaj, Anton Thierfelder, Lenny Schwabe, Alessio Saitta und Aaron Gutschalk. fh

