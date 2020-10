D1-Kicker ziehen ins Viertelfinale ein

Lampertheim.Die D1-Kicker der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld (JSG) sind mit einem souveränen 4:1-Heimsieg gegen SV Fürth ins Viertelfinale des Kreispokals eingezogen. Dabei ließen die Lampertheimer die Gäste aus dem Odenwald mit hoher Laufbereitschaft und vielen gewonnenen Zweikämpfen nicht ins Spiel kommen.

Immer wieder konnten sich die Jungs gefährlich vor das Fürther Tor kombinieren. Das erste Tor fiel dann allerdings nach einem Eckball, den Leard Pangjaj sehenswert per Volleyabnahme verwertete. Dem gleichen Spieler gelang wenig später das 2:0, nachdem er vom guten Mert Tinas freigespielt wurde. Eine Unachtsamkeit im Mittelfeld bescherte den Odenwäldern eine der wenigen Chancen, die sie kurz vor der Halbzeit zum 2:1 nutzten und Ersatztorwart Dominic Scheid dabei keine Abwehrchance ließen. In der Halbzeitansprache lobten die Trainer Elias Götz und Thorsten Schott ihre Jungs für den guten Auftritt in der ersten Hälfte und motivierten sie, entsprechend weiterzuspielen.

Kurz nach Wiederanpfiff machte der überragende Leard Pangjaj seinen Hattrick perfekt, als er wiederum eine Ecke direkt verwertete. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte Johannes Knecht mit einem schönen Flachschuss ins linke untere Eck des Fürther Tors.

Im Viertelfinale wartet nun die D1 von Starkenburgia Heppenheim auf die Spieler der JSG. fh

