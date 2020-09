D1 schafft Einzug ins Achtelfinale

Lampertheim.In der Qualifikationsrunde feierten die E1-Fußballer des TV Lampertheim bei den Sportfreunden Heppenheim einen 5:3-Erfolg. Dabei traten die von Rainer Foß und Guido Zeymer gecoachten Gäste ersatzgeschwächt bei den zunächst recht druckvoll agierenden Kreisstädtern an. Den 0:1-Rückstand egalisierte Enes Bascoban nach Vorarbeit von Marlon Guldner. Noch vor der Pause gingen die Platzherren erneut in Führung.

Trainer und Mannschaft orientierten sich in der Pause neu und zeigten sich im zweiten Durchgang klar verbessert. Enes Bascoban verwertete einen Abpraller zum 2:2-Ausgleich. Anschließend trumpfte Luciano Murgia groß auf, der mit einer Torvorlage für Tim Holz und zwei sehenswerten Fernschüssen maßgeblich zum Erfolg beitrug.

Die Heppenheimer bäumten sich zwar noch einmal auf und erzielten durch eine Unachtsamkeit der Lampertheimer das 3:5. Mehr ließ der TV Lampertheim allerdings nicht mehr zu, die ersten Saisonpunkte waren unter Dach und Fach gebracht.

Die sechswöchige Saisonvorbereitung hat sich auch für die D1 der neu gegründeten JSG Lampertheim/Hüttenfeld gelohnt. Mit einem 6:1-Auswärtssieg zogen die Schützlinge der Trainer Thorsten Schott und Elias Götz im Pokalspiel bei der JSG Rimbach/Zotzenbach souverän ins Achtelfinale ein. Von Spielbeginn an dominierten die Lampertheimer das Spiel und erarbeiteten sich mehrere Torchancen. Collin Bauer traf beim 1:0 der Gäste in den Torwinkel. Johannes Knecht legte das 2:0 nach. Danach bediente Mittelstürmer Anton Thierfelder den mitgelaufenen Leard Pangjaj, der zum 3:0 einnetzte. Anton Thierfelder belohnte seine gelungene Einzelleistung kurz vor dem Halbzeitpfiff mit dem 4:0, die Vorentscheidung war gefallen. An die gute erste Hälfte konnten die Gäste in Halbzeit zwei allerdings nur bedingt anknüpfen. Leard Pangjaj erhöhte auf 5:0, die Heimmannschaft aus dem Odenwald kam mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1:5-Anschlusstreffer, bevor Anton Thierfelder den Schlusspunkt zum 6:1-Endstand setzte.

Effektives Spiel der Gastgeber

Die erwartete 0:3-Niederlage bezog die C-Jugend der JSG Lampertheim/Hüttenfeld beim favorisierten JFV Bürstadt. In der Anfangsphase agierten die Gäste aber durchaus auf Augenhöhe, gerieten dann durch eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel erspielte sich die JSG einige guten Torchancen, doch im Abschluss fehlte die letzte Konsequenz. Nervosität konnte man auf der Bürstädter Seite selten erkennen. Die Gastgeber waren einfach effektiver und erzielten mit zwei Chancen in der 68. und 70. Minute die Tore zum 2:0 und 3:0. Mit dem Schwung aus den vorangegangenen Ballwechseln und mit der Führung im Rücken drängten die Bürstädter auf den Heimsieg. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 28.09.2020