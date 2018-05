D2-Jugend feiert Kantersieg

Anzeige

Kosta Gojashi überzeugt

Nach der Halbzeit kam die Stunde von Kosta Gojashi, er baute mit seinen drei Treffern binnen 13 Minuten die Führung auf 7:0 aus. Stierlin erhöhte mit seinen zweiten Treffer in der 58. Minute auf 8:0. Den letzten Treffer für den TVL erzielte Marvin-Luca Gabel in der 59. Minute. Den Schlusspunkt setzten aber die Gäste – dem Ligaschlusslicht gelang mit dem Schlusspfiff das 1:9.

Das Heimspiel der A-Jugendlichen, die als Spielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld (JSG) auftreten, gegen den JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim ging mit 0:5 verloren. Dabei spielte die JSG in der ersten Halbzeit noch relativ gut mit, konnte aber den Schwung nicht in die zweite Halbzeit mitnehmen.

Die Gastgeber legten eigentlich einen guten Start hin, wurden allerdings eiskalt durch das frühe 0:1 in der zweiten Minute erwischt. Die Reaktion der JSG ließ nicht lange auf sich warten, im Gegenzug vergab Nico Jäger im Strafraum allerdings zu lässig. Das rächte sich, mit der zweiten Chance schlugen die Gäste das zweite Mal zu. Kurz vor der Pause hatte ein Angreifer der Gäste eine 20 Meter freie Schussbahn, der Schuss ging unhaltbar in den Winkel zum 0:3.

Es wurde nicht besser für die JSG, die in der ersten Halbzeit noch viel versuchte, der es aber an Durchschlagskraft und Zweikampfstärke fehlte. Erst verpasste Marcel Furgol per Kopfball, kurz danach Daniel Hartmann, dessen Abnahme der Torhüter der Gäste mit einer Parade verhinderte. Nach dem vierten Gegentor ließen die Spieler aus Lampertheim die Köpfe hängen. Den Schlusspunkt setzten wieder die Gäste zum 0:5. Die JSG bleibt trotz der Niederlage auf dem zweiten Tabellenplatz der Kreisliga.

Die B-Jugendlichen kamen im Heimspiel gegen den SV/BSC Mörlenbach von Anfang an klar besser ins Spiel und waren den Gästen aus dem Odenwald in allen Belangen überlegen. Die erste große Chance wurde auch gleich ausgenutzt: Nach toller Vorarbeit landete der Ball am Fuß von Sultan Safar. Sein Schuss aus rund 20 Metern landete unhaltbar im Eck zum 1:0. 15 Minuten später jubelten die Lampertheimer zum zweiten Mal. Nick Kühr spielte einen langen hohen Ball aus der Verteidigungszone der Lampertheimer, den Sebastian Kohl zum 2:0 verarbeiten konnte. Die wenigen Chancen der Gäste waren eine leichte Beute für den TVL-Keeper. Im zweiten Abschnitt ließen es die Lampertheimer etwas langsamer angehen und verwalteten das Ergebnis. In der 72. Minute wurde das TVL-Team für seine gute Leistung an diesem Tag erneut belohnt. Timo Korb verpasste zuerst das Leder, doch Sebastian Kohl war wieder zur Stelle. Aus wenigen Metern versenkte er auch diesen Ball zum 3:0-Endstand im Tor. fh

