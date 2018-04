Anzeige

Lampertheim.Im Fußball-Auswärtsspiel bei der Jugendspielgemeinschaft JSG Fürth/Lindenfels 2 zeigte die D2 des TV Lampertheim eine starke Leistung und siegte mit 6:0-Toren.

Von Beginn an ließen die Gäste den Ball und Gegner laufen. Durch die erste gefährliche Torchance erzielte Kosta Gojashi in der 16. Minute das 1:0. Danach kam auch der Gastgeber zu einigen Chancen, der sie aber nicht konsequent zu Ende spielten. In der 24. Minute nutzte Piero Capizzi eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Gastgeber aus und erzielte das 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Der zweite Abschnitt hatte gerade begonnen, da klingelte es schon wieder im Tor der Gastgeber. Patrick Dell erzielte mit einem Weitschuss in der 32. Minute das 3:0. Mit seinem Doppelpack erhöhte Endi Huruglica in der 45. und 53. Minute auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte Sebastian Castro in der 54. Minute mit dem 6:0. Durch diesen Sieg kletterte die D2 in der Tabelle der Kreisklasse 4 auf den vierten Tabellenplatz.

Die G-Junioren haben ihr erstes Heimspiel in diesem Jahr gegen den JFV Bürstadt mit 6:3 gewonnen. Im siebten Anlauf hat die Mannschaft zum ersten Mal das Spielfeld als Sieger verlassen. Es war ein munteres Fußballspiel von beiden Seiten mit vielen Torchancen. Der TVL ging auch mit 1:0 in Führung. Danach nutzte Bürstadt einige Unsicherheiten in der Hintermannschaft des TVL aus und ging mit 2:1 in Front. Nach der kurzen Druckphase von Bürstadt kam der TVL wieder zurück ins Spiel. Mit den Toren zum 2:2 und 3:2 ging es dann in die Pause. Nach der Pause lief bei Bürstadt nicht mehr viel zusammen, dies nutzte der TVL aus und erspielte sich zahlreiche gute Chancen. Nach drei weiteren Toren für den TVL war klar, wer das Feld als Sieger verlassen wird. Kurz vor dem Ende musste der TVL-Keeper aber noch einmal hinter sich greifen und den Ball aus dem Netz fischen. fh