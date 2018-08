Damen 40 mit 5:1-Sieg unangefochten

Anzeige

In der Gruppenliga leisteten sich die Gastgeber eine 4:5-Heimschlappe gegen den TV Oberhöchstadt. Die Begegnung stand auf Messers Schneide. 3:3 hieß es nach den sechs Einzeln, aus denen die Hofheimer Marek Büttel, Oliver Fischer und Heiko Schade siegreich hervor gingen. In den Doppeln fiel die Entscheidung gegen die Hofheimer. Büttel/Fischer unterlagen denkbar knapp in drei Sätzen, Müller/Hahl in zwei Sätzen. Da half auch der Zweisatzsieg von Fiedler/Schade nichts mehr.

Mit 0:6 kamen in der Kreisliga A die Herren des TC Hofheim beim Nachbarn in Bürstadt unter die Räder. Bei BW Bensheim setzte es für die gemischte U10 der MSG Hofheim/Bobstadt eine 1:5-Klatsche in der Kreisliga A. Ein 5:1-Triumpf gelang der gemischten U14 des TCH gegen die TG Crumstadt. In der Kreisliga A gewann die gemischte U12 mit 6:0 über die MSG Königstädten/Trebur. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.08.2018