Damit der Mundschutz passt

Lampertheim.„Ich bin ausgelastet“, sagt Hedwig Metzner und deutet auf die Stoffe in ihrem Nähzimmer. Aufgrund der aktuellen Situation, der Corona-Pandemie und des Engpasses von Atemschutzmasken hat die Schneiderin viele Auftragsarbeiten entgegengenommen.

Mundschutz für Erwachsene und Kinder geht so: Für die großen Leute fädelt Metzner in den oberen Rand Basteldraht wie einen Bügel ein, damit der Schutz richtig sitzt, sich im Nasenbereich gut anschmiegt und nicht rutscht. „Es ist eine aufwendige Arbeit“, erklärt Metzner. Erst werden die Schutzmasken zugeschnitten, dann mit Stecknadeln fixiert und mit der Nähmaschine genäht. Als Material hat die Schneiderin weißen und blau-weiß karierten Baumwollstoff gewählt.

„Der Stoff muss in Falten gelegt sein, damit der Mundschutz richtig passt und die Person gut atmen kann“, sagt Hedwig Metzner. Da auch der Großhandel geschlossen hat und die Schneiderin keinen Gummi für ihre Näharbeiten kaufen konnte, entschloss sie sich, die Bänder zu nähen. Diese zu fertigen ist eine echte Pfriemelarbeit für Könner.

Auch wenn die rüstige 82-Jährige mit ihrem Hilfsangebot bald an ihre Grenzen stößt, sagt sie: „Es macht mir Freude.“ Denn sie weiß auch, dass es zahlreiche Menschen, ob jung oder alt, mit Vorerkrankungen gibt, die zur Risikogruppe gehören und dringend einen Mundschutz benötigen. Das Abholen der Näharbeit geht ohne Kontakt vonstatten. „Ich reiche den Mundschutz am Fenster raus und nehme das Geld in einem Kuvert in Empfang“, so die Seniorin. roi

