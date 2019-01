Damit Jugendliche nicht ratlos alleine bleiben

Lampertheim.Pubertät, Schulabschluss, Berufswahl – nicht jeder schafft das problemlos. Oft kommt der Schulabschluss schneller als gedacht. Und mancher Jugendliche steht plötzlich ratlos mitten im Leben. Damit Schüler frühzeitig wissen, wohin sie sich mit Problemen wenden können, veranstaltet die „Kooperation Lampertheim“ (Koop) jährlich eine dreitägige Projektwoche für Achtklässler im Hauptschulzweig. Bei der 32. Auflage haben rund 50 Schüler der Alfred-Delp-Schule, der Nibelungenschule und der Biedensandschule drei Tage in der Zehntscheune und bei den jeweiligen Institution verbracht.

So sollen die Jugendlichen präventiv die Hilfeeinrichtungen ihrer Heimatstadt kennen lernen. Ziel der Projektwoche ist es, dass die Schüler eigene Standpunkte entwickeln. Durch den persönlichen Kontakt sollen Schwellenängste abgebaut werden. So werde im Ernstfall später die Inanspruchnahme von Hilfe erleichtert. Das Netzwerk deckt von der Drogen- über Partnerschaftsberatung bis hin zu freizeitpädagogischen Maßnahmen eine große Spannbreite ab. Neben der Projektwoche für Hauptschulen gibt es seit 2005 auch einen Realschultag. Vor Plakatstellwänden erfuhren die Achtklässler mehr über die Hilfsangebote. Am Stand der Jugendförderung berichtete Marcel Getrost von einem vielfältigen Freizeitangebot. „Von Poolbillard bis zu Partys bieten wir alles an – und man kann auch eigene Ideen einbringen“, berichtete er. Nebenan bereitete die Jugendberufshilfe junge Menschen auf Vorstellungsgespräche vor und arbeitete die Stärken eines jeden heraus.

Bei pro Familia drehte sich alles rund um Liebe, Sexualität und Partnerschaft. In diesem Jahr waren die Schüler aber schon im Vorfeld den Institutionen zugeordnet. Nach der Filmvorführung der Kika Krimi Reihe „Finderlohn“ verteilten sich die Achtklässler auf ihre Gruppen. An den zwei folgenden Tagen ging es zu Workshops bei den Organisationen selbst, die Jugendgerichtshilfe besuchte mit den Schülern eine Gerichtsverhandlung am Amtsgericht. Auch eine Nachbesprechung in den Schulen ist angedacht. ksm

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.01.2019