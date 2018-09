Dampfnudelfest mit großem Zuspruch

Lampertheim.Seit vielen Jahren hat das Dampfnudelfest des Kanuclubs Lampertheim (KC) einen festen Platz im Terminkalender der Lampertheimer Feinschmecker. Kein Wunder also, dass es in diesem Jahr mal wieder zu einem wahren Ansturm kam, als der KC diese Spezialität anbot. „Es ist heute wie immer alles selbst gemacht, egal, ob Kartoffelsuppe, Dampfnudeln oder Vanillesauce“, zeigte sich der Vorsitzende der Kanuten, Torsten Ohl, sehr erfreut über den regen Zuspruch. Wem das nicht zusagte, für den gab es noch Bock- und Rindswürste oder Kaffee und Kuchen, und alles fand reißenden Absatz. Dabei hatten die Götter in diesem Fall buchstäblich vor den Erfolg den Schweiß gesetzt.

„Wie wäre es mit einen Aufguss?“, witzelte einer der zahlreichen Helfer in der Küche über die dort herrschenden saunaähnlichen Temperaturen. Von sieben Uhr morgens an wurden im Erdgeschoss Dampfnudeln hergestellt, nicht angenehmer war die Arbeit am Vorabend, als Dutzende Kilo Kartoffeln geschält werden mussten. Wer sein Essen lieber zu Hause genießen wollte, verließ das Vereinsgelände mit einem Fress-paket in Händen, ansonsten war der große Saal im ersten Stock eingedeckt. Da Petrus sich kooperativ und das Wetter von der besten Seite zeigte, war sogar die Terrasse im Außenbereich voll besetzt und der pittoreske Blick auf den Altrhein im Preis inbegriffen.

Ohl machte keinen Hehl daraus, dass der Verein die Einnahmen gut gebrauchen kann: „Wir planen einen großen Umbau. Das Clubheim in der Saarstraße soll barrierefrei gemacht und die Voraussetzungen für weitere Projekte sollen geschaffen werden, welche die Inklusion fördern.“ Einen Fahrstuhl gilt es zu montieren, den Zugang für Rollstuhlfahrer einfacher zu gestalten. „In Kooperation mit der Lebenshilfe wollen wir demnächst neben unserem inklusiven Kinderturnen und Inklusionsschwimmen noch Paddeln für Menschen mit Behinderung anbieten“, machte der Vorsitzende deutlich, dass man sich zeitgemäß weiterentwickeln und nicht nur für Kanuten öffnen möchte. Nicht zur Disposition steht selbstverständlich das Dampfnudelfest. „Das ist bei den Lampertheimern sehr beliebt und wird natürlich auch in den kommenden Jahren weiter ausgerichtet“, betont Ohl. jkl

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.09.2018