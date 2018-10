Daniel Wallisch zeigt sich treffsicher

Hüttenfeld.Die erste Luftpistolenmannschaft der SG Hüttenfeld hatte zu ihrem letzten Vorrundenwettkampf den SV Heppenheim zu Gast. Mit großem Respekt stellte man sich diesem Gegner, der bisher als einziger Verein einen Erfolg gegen den Tabellenführer aus Groß-Rohrheim erzielen konnte. Am Ende fiel der Sieg dann doch sehr deutlich aus, was nicht zuletzt der geschlossenen Mannschaftsleistung zu verdanken war in der sich Daniel Wallisch zum besten Schützen nach vorne schoss. Mit 356 Ringen war er gleichzeitig auch Tagesbester vor Thomas Niebler, der für die Gäste 352 Ringe erzielen konnte.

In Hüttenfelds Team schossen außerdem Helmut Günther 351 Ringe, Willy Baumann 350 Ringe und Freddy Ehret 344 Ringe. Trotz dieses leichten Ausrutschers von Freddy Ehret gelang es der Mannschaft damit zum ersten Mal in dieser Saison, die angestrebten 1400 Ringe zu übertreffen. Mit 1401:1367-Ringen war es dann auch ein klarer Sieg. In der Mannschaft aus der Kreisstadt trafen Falko Schnabel 348 Ringe, Heinrich Buchner 335 Ringe und Matthias Lott 332 Ringe. Mit diesem Sieg konnten sich die Hüttenfelder auf dem zweiten Tabellenplatz behaupten.

Einen dicken Brocken hatte die zweite Luftpistolenmannschaft mit dem SV 1958 Lorsch vor sich. Nachdem Britta Andes und Andreas Hermann an diesem Abend nicht schießen konnten, war es dann naheliegend, dass man gegen den Tabellenersten chancenlos sein würde. Vor diesem Hintergrund ist die Mannschaftsschwäche bei diesem Wettkampf dann auch erträglich. Mit 1291 Ringen schoss das Team von Sascha Hahl eines seiner schlechtesten Saisonergebnisse, das dann die Überlegenheit des Gegners, der in der Addition 1424 Ringe vorweisen konnte, zusätzlich überzeichnete.

Alle Mannschaftsschützen hatten niedrigere Ergebnisse geschossen als die Gastgeber. Bei diesen war erwartungsgemäß Sven Hartmann mit 371 Ringen Tagesbester vor Geir Dillan und Andreas Rau mit jeweils 352 Ringen. Diana Schreiber-Rehn komplettierte das Team mit 349 Ringen. Als Ersatzschützen trafen Elke Kraus 345 Ringe und Michael Wiegand 336 Ringe. Hüttenfelds Ersatzschütze Helmut Hartmann war mit 339 Ringen bester Schütze der Gäste. In der Mannschaft hatte Sascha Hahl 11 Ringe weniger. Walter Dörr erlebte einen leichten Einbruch und traf 325 Ringe. Karina Hahl brachte 323 Ringe zur Auswertung. Tanja Reich, die im letzten Wettkampf mit einer tollen Leistung glänzte und diese auch im Training wieder abrufen konnte, hatte einen rabenschwarzen Tag und erzielte nur 315 Ringe. Trotz dieser Niederlage findet sich Hüttenfelds Zweite zur Saisonhalbzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, den sie natürlich auch weiterhin halten möchte.

Am 2. November tritt Hüttenfelds Luftgewehrmannschaft beim SV „Hassia“ Fürth an. Auch die Luft-gewehrschützen liegen in der Bezirksklasse derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und wollen diesen natürlich behalten. Die erste Luftpistolenmannschaft hat wegen eines Freikampfs Zeit bis zum 21. November, um für den Kampf gegen den Tabellenersten Groß-Rohrheim zu trainieren. Die zweite Luftpistolenmannschaft schießt am 6. November bei der PSG Auerbach.

Im Sportpark „Am Hegwald“ beginnt nun für die Schützen die Umrüstung von acht der elf Schießstände auf elektronische Schusswerterfassung. Viele Vorarbeiten wurden bereits vorgenommen, so dass der Aufbau der Anlagen nach der Lieferung direkt in Angriff genommen werden kann. Bis zum ersten Tag des Nikolausschießens am 24. November soll die neue Anlage dann einsatzbereit sein. gün

