Dank an viele Spender

Hofheim.Im Canisiushaus sind die umfangreichen Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten – insbesondere der Einbau einer Behindertentoilette mit Wickeltisch – beendet. Diese aufwändigen Maßnahmen waren nur mit Hilfe vieler Sponsoren möglich. Deshalb lädt der Wirtschaftsausschuss alle Mitglieder und Spender, die Mitwirkenden des Ausschusses, Vertreter des Kirchenchores, der Fastnachter, der Kerbeborsch und -mädels, der Raiffeisenbank Ried und Wormser Sparkasse zu einer Feierstunde am Montag, 5. November, um 17.30 Uhr ins Canisiushaus ein. Um eine Bestätigung wird unter Telefon 06241/80847 oder per E-Mail an b.a.appelt@t-online.de gebeten. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 11.10.2018