Dank Beruf fit geblieben

Walter Ertl und Gratulant Bürgermeister Gottfried Störmer. © roi

Lampertheim.Walter Ertl öffnete seinen Gratulanten gestern schwungvoll die Tür. Zu seinem 90. Geburtstag kam auch Bürgermeister Gottfried Störmer vorbei. Trotz seines hohen Alters ist Ertl vital. Lebhaft erzählte er aus seinem Leben.

Rund 60 Jahre war er beruflich selbstständig. Die Arbeit habe ihm geholfen, fit und leistungsfähig zu bleiben, sagt Ertl. Er ist in Mannheim-Neckarau geborgen. Aus der Volksschule habe er gute Noten mit nach Hause gebracht. Und so begann er eine Lehre als Bankkaufmann in der Mannheimer Bensel-Bank, die er aber in der Quadratestadt nicht abschließen konnte.

In einer Lackfabrik in Osterode am Harz absolvierte der junge Mann eine Lehre als Kaufmann. In Osterode lernte Walter Ertl bei einer Tanzveranstaltung auch seine spätere Ehefrau kennen: Edith Kaufmann. Die Verliebten heirateten 1953. Zu der Zeit lebte Walter Ertl schon wieder in Mannheim und arbeitete in einer Lackfabrik, in der sein Vater Betriebsleiter war. 1954 wurde Tochter Birgit geboren. Heute gehören zur Familie noch zwei Enkelkinder und zwei Urenkel.

Erfolg mit Trephon-Eiern

Schon bald meldete der Mannheimer ein Gewerbe an und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Er erzeugte und vertrieb sogenannte Trephon-Eier. Das sind neun Tage lang bebrütete Eier, die der Gesundheit förderlich seien, so Ertl. In den weiteren 40 Jahren war er in der Lebensmittel-, Süßwaren- und Spirituosen-Branche tätig. Seine Kunden lebten im Umkreis von 400 Kilometern. Ehefrau Edith und Tochter Birgit arbeiteten im Unternehmen mit.

Die Familie zog nach Neustadt an der Weinstraße, in den Ortsteil Haardt. Vor sieben Jahren zogendie Ertls nach Lampertheim, um mit der Familie vereint zu sein. Die große Leidenschaft von Walter Ertl war die Rassegeflügelzucht und das Reisen mit dem Wohnwagen. roi

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.01.2019