Dankbarkeit im Altenheim

Das mobile Impfteam vor dem Altenheim Mariä Verkündigung. © Caritas

Lampertheim.Im Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung herrscht Erleichterung. Von den insgesamt 76 Bewohnerinnen und Bewohnern haben am Montag 73 die ersehnte Corona-Schutzimpfung erhalten. Dafür war ein mobiles Impfteam in die Einrichtung der Caritas in der Hagenstraße gekommen. Auch circa zwei Drittel der Mitarbeitenden hätten das Impfangebot angenommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas.

Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden in ihren Wohnbereichen geimpft. Dass so viele mitgemacht haben, freut Heimleiter Benedict Pretnar und Hausleiterin Rebecca Bauer sehr. Die beiden sind dankbar, dass ihr Haus, das bisher von Corona verschont geblieben ist, so früh von der Impfung profitieren darf.

Heimleiter kommt als Erster dran

Pretnar war dann auch der Erste, der geimpft wurde. Turbulente Tage liegen hinter ihm und der Hausleiterin. Erst kurz vor dem Jahreswechsel wurden sie über den Impftermin informiert. Schleunigst waren zahlreiche Vorbereitungen zu treffen, denn eine solche Impfsituation hatte es auch in diesem Haus noch nie zuvor gegeben. „Es war eine echte Herausforderung, in der Kürze der Zeit alle Bewohnerinnen und Bewohner, deren Angehörige und Betreuer über die bevorstehende Impfung zu informieren und die Einwilligung abzufragen“, berichtet der Heimleiter.

Haus- und Heimleitung waren über Silvester und Neujahr in telefonischer Bereitschaft und versuchten, die letzten Angehörigen oder Betreuer zu erreichen, denn ohne die unterschriebene Einwilligungserklärung hätte die Impfung nicht stattfinden können. lex

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 06.01.2021