„Das beste Stück aller Zeiten“

Lampertheim.Mit „Gudn Owend“ begrüßen sich die Mitglieder der Volksbühne beim Eintreten in die Garderobenräume. Der Gruß ist allerdings Jux, denn es ist Mittagszeit. 14 Mal in dieser Spielsaison haben die Mundartakteure die Bühne in der Notkirche an Abenden erobert. Jetzt wird gleich die letzte Vorstellung des Stückes „E bissl bleed iss a meschugge“ über die Bühne gehen. Und die gehört den Lampertheimer

...