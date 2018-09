Das Beste wächst vor der Tür

rosengarten.Wie regional lebe ich eigentlich? Sprich: Welche Zeitung lese ich? Welche Produkte kaufe ich und – an welchem Ort verbringe ich meine Freizeit? Ein guter Indikator für gelebte Regionalität ist der Alltag, stellte Moderator Fritz Röhrenbeck bei der Auftaktveranstaltung einer besonderen Event-Reihe im Restaurant Krug fest: Viele waren gekommen, um dort den Start des „20. Tag der Regionen“ zu feiern. Die Veranstaltungen dazu finden vom 21. September bis 7. Oktober an verschiedenen Orten statt.

Im Angebot sind in diesen 17 Tagen hessenweit Feste, Märkte und Veranstaltungen. Themen sind Natur- und Umweltschutz, Exkursionen, Touren, Kulturelles und vieles mehr. Auch Regierungspräsident Christoph Ullrich war vor Ort, denn das Regierungspräsidium Gießen tritt in Hessen als Koordinator auf. Annette Enders, Abteilungsleiterin „Landwirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie Landrat Christian Engelhardt begrüßten die Gäste und sprachen über die Bedeutung von Heimat und Region. „Die vielen Projekte und Aktionen am,Tag der Regionen’ stehen nicht nur für die kulturelle und wirtschaftliche Attraktivität, sie sind auch ein Symbol für die regionale Verwurzelung und die Weltoffenheit hier in Hessen“, sagte Ullrich.

Direktvermarkter im Mittelpunkt

Im Fokus standen vor allem die Direktvermarkter der Gegenden. Einige hatten rundherum Stände aufgebaut, um das Beste, was die Region kulinarisch hergibt, zu zeigen: Äpfel, Gurken, Öle, Weine, Bier und vieles mehr. Unter anderem der einzigartige Mix aus Wirtschaftskraft, Natur- und Produktvielfalt sowie Freizeitangeboten machten die Region hier lebens- und liebenswert, so Engelhardt. Bauern, Unternehmer und eine Lampertheimer Sportgröße – nämlich der Bergsträßer Botschafter Klaus Schlappner – berichteten von ihren ganz persönlichen Bezügen, die sie zur hiesigen Gegend haben.

Broschüre zeigt Vielfalt

Die verschiedenen Regionen vom Kassler Land über die Boom-Region Frankfurt bis hin zum idyllischen Odenwald können in einer Begleitbroschüre zum „Tag der Regionen“ entdeckt werden. Bestellt werden kann das 60-seitige Faltblatt kostenfrei über die E-Mail-Adresse tdr@rpgi.hessen.de beim Regierungspräsidium Gießen. Sie liegt außerdem an vielen öffentlichen Plätzen aus.

Außerdem kann sie auf der Internetseite www.rp-giessen.de unter „Umwelt“ im Bereich „Ländlicher Raum“ und weiter zu „Tag der Regionen“ als PDF-Datei heruntergeladen werden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.09.2018