Das Chaos nimmt seinen Lauf

Lampertheim.Schon der Titel des neuen Dreiakters, den die Laienschauspieler der Volksbühne in dieser Spielsaison aufführen, verspricht Spaß. „In Moann schbeeld variggd“ (Ein Mann spielt verrückt) bereitet den „Schauschbeelan“ schon bei der Probe viel Vergnügen. „Wie im letzten Jahr bringen die Mundartakteure ein Werk von der Theaterautorin Winnie Abel auf die Bühne“, erklärt Volksbühnen-Vorsitzender Klaus Jenner im Pressegespräch.

Regisseur Michael Tschirner hat das Originalwerk bearbeitet und auf die Volksbühnen-Darsteller gemünzt. Tschirner ist ein energischer Spielleiter, er probt so lange, bis die Szenen sitzen. „Da kann es schon mal spät am Abend werden“, lässt Jenner wissen. Die „Suffleesen“ Angelika Jenner und Jula Bischof lesen im Rollenbuch mit und helfen, wenn ein Akteur im Text hängen bliebt.

Derzeit proben die „Schauschbeela“ dreimal in der Woche, da am 9. November die Premiere des Stücks in der ehemaligen Notkirche gefeiert wird. Bis dahin müssen die Techniker der Volksbühne noch den Ort des Geschehens herrichten. „Die Handlung ereignet sich in einem modernen Wohnraum“, verrät der Vorsitzende. Die Wände müssen noch tapeziert werden, außerdem fehlen für die Ausstattung des Bühnenbildes noch Möbel, wie ein großer Tisch. Zum Beispiel ist die große schwarze Ledercoach eine Neuanschaffung des Vereins und wird eine bestimmte Bedeutung in dem „Schwoangk in drei Aggde“ spielen. Das Sofa muss strapazierfähig sein, schließlich turnt Frank Griesheimer in der Rolle des „Bauoamdslaidas“ Karl-Heinz Strubel auf der Sitzgruppe herum.

Probleme eines Bauamtsleiters

Ilse Prüssing verkörpert „soi Fraa“, die Babette. Sie ist eine couragierte Spielerin, sagt ihrem Mann kräftig die Meinung und gibt ihm Saures: „Du Hutbrummer!“ Jenner gibt nur wenig von der Story preis, denn das Stück und dessen Ausgang sollen eine Überraschaung sein: Eine raffgierige, arrogante Ehefrau, die „esodeerischi Dochda“ Anna-Marie (Saskia Fischer) und ein ungeliebter Job – eigentlich hat der Bauamtsleiter Karl-Heinz Strubel genug Probleme am Hals.

Doch plötzlich droht ein handfester Skandal seine Existenz zu ruinieren, denn für die Baugenehmigung eines Sauna-Clubs hat sich der Bauamtschef bestechen lassen. Eine seiner „Bekoandschaffde“ aus dem Club, das „laischde Määdsche“ Mandy (Nina Drya) ist auch schon bei ihm zu Hause aufgetaucht. Durch die hartnäckige „Zaidungsrepoaddarin“ Klara Kleber (Traudel Krause) droht alles aufzufliegen. Um das Unheil abzuwenden soll Strubels „Froind un Doggda“ Jakob Heiselbetz (Michael Swietlicki) helfen. Der Gedanke wächst heran, dass es nur eine Lösung gibt. Nämlich: „In Moann schbeeld variggd“.

Das Chaos nimmt seinen Lauf. Andreas Kirsch als „Vasischarungsvadredeera“ Kurt Kronauer lässt sich von der verführerischen „Dochda“ Anna–Marie bezirzen. Rita Klemmer spielt „Pflegarin“ Elisabeth Münch und Sven Soldan den Rudi, den „Soa vunn de Lissbedd“. „Das Bühnenstück ist ein Kuddelmuddel an Dialekten“, sagt Jenner. Zum Hochdeutschen gesellt sich Lampertheimer Platt und das „laischde Määdsche“ spricht mit polnischem Akzent. Der Regisseur greift ins Geschehen ein und möchte von den Theaterleuten auf der Bühne mehr Einsatz sehen. Die Schauspieler folgen seinen Anweisungen diszipliniert. Zum technischen Apparat gehören die „Bienebildbauer“ Günter Andres, Roman Krause, Kevin Krause, Dieter Weidenauer, Karl Kling und Sven Soldan. „Frisuan un Massge“: Heike Tschirner und Stefanie Plischek.

