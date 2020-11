Das Elterntaxi in der Garage stehen lassen

Lampertheim.Morgens, kurz vor 8 Uhr in Lampertheim. Hagenstraße. Ein schwarzer SUV bremst unvermittelt ab und hält mitten auf der Fahrbahn. Rechts und links fliegen die Türen auf, zwei Junges springen mit Ranzen bepackt aus dem Auto. In die große Haltebucht daneben will gerade ein Bus einbiegen. Doch zwei Autos blockieren den Platz mit Warnblinkern und laufendem Motor. Der Busfahrer schlägt aufs Lenkrad, eine Mutter entschuldigt sich mit ausgestreckter Hand aus dem Seitenfenster: Bin gleich weg. Zwischen den haltenden, an- und abfahrenden Eltern-Taxis schlängeln sich Autos auf dem Weg zur Arbeit hindurch. Der ganz normale, morgendliche Wahnsinn vor Lampertheims Schulen.

Vor der Goetheschule stehen an diesem Morgen Katja Stotz-Sen, beim Ordnungsamt für Kriminalprävention zuständig, und Polizistin Christina Wegerle als Schutzfrau vor Ort. Die Frauen beobachten das chaotische Treiben aber nicht nur, sie suchen auch das Gespräch. Das ist ein Teil des neuen Projekts „Sichere Schulwege“, soll aber nur der Anfang sein.

Im Rahmen der Sicherheitsinitiative Kompass, in der Lampertheim seit vergangenem Jahr vertreten ist, hat die Stadt gemeinsam mit allen Lampertheimer Schulen und der Polizei über je vier Monate eine Schulweg-Broschüre erarbeitet. Maßgeblich ist dabei die Beteiligung der Betroffenen. Auf eine zweiwöchige Elternbefragung folgt eine Analyse mit der Schulleitung, ein „Stadtspaziergang“ als spezielles Training für die Schüler und schließlich die Erstellung einer Broschüre.

Das geschieht zwar immer nach dem gleichen Muster, wird aber je nach Rückmeldung und Bedürfnissen individuell ausgearbeitet. In dieser Größenordnung und Breite ist es ein bisher einmaliges Vorhaben in der Spargelstadt. In letzter Konsequent soll es insbesondere dazu führen, dass mehr Kinder zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule kommen, vor allem aber zumindest das letzte Stück ohne ihre Eltern zurücklegen.

Was Kindern guttut

„Die Bewegung vorm Unterricht tut den Kindern gut“, weiß Schillerschul-Leiterin Annette Wunder-Schönung. Ihre Einrichtung hat durch die Innenstadt-Lage eine besondere, verkehrliche Herausforderung. Dennoch hat sie einen steigenden Trend beobachtet, Kinder bis vor die Eingangstür zu fahren.

Das bestätigte auch Ordnungsamtsleiter Uwe Becher. Einerseits sei das der Entwicklung geschuldet, dass inzwischen meist beide Elternteile berufstätig seien. Außerdem hätten viele Eltern Angst davor, ihre Kinder alleine zur Schule gehen zu lassen. Aus Bechers Sicht ist das unbegründet. „Statistisch gesehen passieren die meisten Verletzungen im Auto der Eltern“, berichtet er.

Beobachtet man den morgendlichen Verkehr, scheint das nicht weit hergeholt. Auch Katja Stotz-Sen und Christina Wegerle können manchmal kaum glauben, was sie sehen. Unangeschnallte Eltern und Kinder seien keine Seltenheit, oftmals würden auch Sitzerhöhungen fehlen und Kinder hätten bereits den Ranzen auf den Rücken geschnallt.

Dann schreiten die zwei Frauen, die selbst Mütter sind, ein. „Es geht nicht um Bestrafung, sondern um Dialog“, sagt Polizistin Wegerle. Sie sucht das Gespräch, anstatt Strafen auszusprechen. Bei den Eltern komme die Einbeziehung gut an. Wichtig ist den Verantwortlichen, die Kinder mit ins Boot zu holen. Die Idee: Eltern über ihre Kinder erziehen.

Lieber mit Freunden

„Kriegen die Kinder mit, wie wir mit den Eltern schimpfen, hat das sofort eine andere Wirkung“, berichtet Wegerle. Sie glaubt, dass viele Kinder eigentlich gern ohne Eltern und stattdessen mit ihren Freunden die letzten Meter zur Schule zurücklegen würden. Essenziell für den Erfolg sei dabei das Aufzeigen von Alternativen. Dazu gehörten etwa eigens dafür ausgewiesene Parkplätze in gewisser Entfernung zur Schule.

Zum späteren Schülertraining gehören korrekte Verhaltensweisen im Straßenverkehr. Die Kinder dürfen an der Broschüre mitarbeiten, etwa neuralgische Punkte malen und fotografieren. Später werden die genau wie die von Eltern monierten Gefahrenstellen auf einer Karte mit Hinweisen eingetragen.

An der Schiller- und Goetheschule, wo das Projekt bereits angelaufen ist, hat die Rückspiegelung mit Eltern konkrete Auswirkungen. Die Erneuerung von Grenzmarkierungen gehörte genauso zu den Maßnahmen wie der Rückschnitt von Sträuchern. Auch Verkehrspoller oder solarbetriebene Blinklichter will das Ordnungsamt installieren, etwa an Zebrastreifen. An der Goetheschule hat der Förderverein gleich mit angepackt und bunte Holzfiguren entlang der Schulwege aufgehängt. Sie erinnern an Tempo-30-Zonen oder Fußgängerüberwege.

In dieser Ausführlichkeit findet das Projekt nur einmalig statt. In den Folgejahren wird für die neuankommenden ersten und fünften Klassen das bestehende Material zur Verfügung gestellt. Für Uwe Becher ist es ein wichtiger Bestandteil der Gesamtinitiative Kompass. Er hofft, dass die sicheren Schulwege zu einer allgemeinen Steigerung des Sicherheitsgefühls beitragen können.

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.11.2020