Das große Fressen macht auch nicht froh

Hofheim.In den vergangenen Monaten ist es um die Künstlerinitiative Lampertheim (KIL) eher ruhig geblieben. Nun aber machen die Südhessen mit einer neuen Aktion auf sich aufmerksam. Unter dem Motto „Das große Fressen“ wird mit einer neuen Ausstellung ein Stück problematische Wirklichkeit aufgegriffen. Bei der Ausstellung geht es nicht speziell und nur um die übermäßige Aufnahme von Nahrung und deren Folgen. Es geht den Künstlern zufolge um die Gier in nahezu allen Bereichen des Lebens.

Inspiriert wurden die Künstler durch den 1973 erschienenen Skandalfilm „Das große Fressen“, der damals für reichlich Irritationen sorgte. Der Film des italienischen Regisseurs Marco Ferreri handelt von Männern des gehobenen bürgerlichen Milieus, die beschlossen haben, durch den exzessiven Verzehr von Delikatessen den Tod zu finden.

Gier in allen Bereichen

Zehn Künstler der Region und weit darüber hinaus, etwa aus Frankfurt, Heidelberg oder gar Axel Taegen aus Helsinki, haben in einem zeitlich langen Prozess Werke erarbeitet, die Stellung beziehen und Positionen verdeutlichen. Das Ergebnis wird die Künstlerinitiative mit dem Hofheimer Bernhard Hossner und dem Bürstädter Bernd Kalusche an der Spitze zunächst in der Vernissage am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr, in ihren Räumen in der Hofheimer Schulstraße 4 präsentieren.

„Mensch und Schnitzel“

Daran schließt sich die Ausstellung an. Wie in Ferreris berühmten Film geht es in der Ausstellung nicht um das Essen, sondern ums Fressen, um das Übermaß, die reine Gier, das mit Genuss nichts mehr gemein hat, wie Bernhard Hossner bei einem Pressetermin sagte. In seinen Holzarbeiten widmet sich der Künstler dem Thema „Mensch und Schnitzel“. Aus seiner Sicht handelt es sich bei der kritischen Ausstellung um einen „Qualitätssprung“ innerhalb der Künstlerinitiative.

Hossner und Kalusche sprachen von einem aktuellen Thema, dem gedankenlosen Konsum, der Gier bis hin zur Sinnlosigkeit, die nicht hinterfragt, was allgemein überhaupt benötigt wird. Zu den verschiedenen Gastkünstlern zählt beispielsweise auch Bildhauerin Nathalie Rubio-Wietholtz, die sich mit ihren Arbeiten dem Verbrauch der Natur widmen. Zeichnungen über Fressbakterien zeigt beispielsweise die Lampertheimerin Rita Rössling. Darüber hinaus können die Besucher auch Arbeiten zur Klimaproblematik in Augenschein nehmen. „Wir wollen durch Kunst aufmerksam machen“ sagt Bernd Kalusche. fh

