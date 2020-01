Das Hauptziel ist erreicht – doch die Sanierung geht weiter

Neuschloß.Der Boden des Wohngebiets ist saniert, der „Sodabuckel“ ist gesichert und die Gewährleistungsfristen der Baufirmen sind erloschen – der Zweck des Altlastenvereins in Neuschloß ist damit erfüllt. Nach zwei Jahrzehnten haben die Mitglieder dessen Auflösung einstimmig beschlossen.

Doch die Altlastensanierung geht weiter. Längst sind noch nicht alle Rückstände der chemischen Fabrik beseitigt oder zumindest protegiert. Im Wald und im Grundwasser schlummern noch tonnenweise hochgiftige Stoff wie Arsen. Die Sicherung wird den Stadtteil noch mindestens dieses Jahrzehnt beschäftigen.

Dennoch sind die Ehrenamtlichen bereits stolz auf das, was sie in den zurückliegenden 30 Jahren seit Bekanntwerden der Gesundheitsgefahren erreicht haben. In einem oft end- und aussichtslos erscheinenden Kampf ist es gelungen, den Ortskern weitgehend zu sanieren.

Hartnäckigkeit bewiesen

Durchhaltewillen und Hartnäckigkeit der Neuschlösser sind umso bewundernswerter und beispielgebender, weil sich das ganze Ausmaß der Verseuchung erst spät zeigte. Spielten in den 1980er Jahren noch Kinder auf dem „Sodabuckel“, ist heute klar: Nicht nur dort lagern extrem gesundheitsgefährdende Überreste der chemischen Fabrik nur wenige Zentimeter unter der Erde.

Immer mehr Stellen taten sich mit den Jahren auf, an denen Chemikalien entsorgt wurden. So erschütterte eine Hiobsbotschaft nach der anderen den Stadtteil. Sogar das Grundwasser ist mit Tonnen von Arsen belastet. Dessen Sanierung stand vor wenigen Jahren aufgrund des langwierigen und kostspieligen Verfahrens vor dem Aus, konnte aber dank eines Pilotprojekts der Uni Heidelberg gerettet werden. Die großtechnische Umsetzung erfolgt seit 2019 und zeigt Wirkung. „Das könnte in sieben bis zehn Jahren erledigt sein“, hoffte Vorstandsmitglied Michael Bayer am Rande der Mitgliederversammlung.

„Wenn ich das alles gewusst hätte – ich hätte mich nicht zum Ortsvorsteher wählen lassen“, scherzte Gottlieb Ohl im Rückblick. Der frühere Ortsvorsteher und Vorgänger Carola Biehals dankte allen Protagonisten – allen voran dem inzwischen verstorbenen Initiator Ralf Peter und dem ehemaligen Lampertheimer Bürgermeister Erich Maier, für den die Sanierung zu einer „Lebensaufgabe“ geworden sei.

Er und die Bürger von Neuschloß sind standhaft geblieben und haben aus bürgerschaftlichem Engagement heraus Beispielloses geleistet. „Wir können auf eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken und stolz sein“, bilanzierte die Vereinsvorsitzende und Sprecherin der Bürgerkammer von Neuschloß, Carola Biehal. Akzeptanz und Respekt der Behörden habe man sich erst erkämpfen müssen, so Biehal.

Beendet ist der Kampf allerdings noch nicht. Die meisten Vereinsverantwortlichen bleiben den Bürgern ohnehin im Projektbeirat Altlasten Neuschloß (PAN) erhalten. Mit dem „Roten Hof“ und den „Sandgruben“ stehen weitere Großbaustellen auf Waldboden ins Haus. Der Beginn der Sanierungsmaßnahmen ist für das Jahr 2022 anberaumt, auch einige Wohngrundstücke sind betroffen.

Doch immerhin ist nun das Ziel am Horizont zu erkennen. Biehal und Bayer hoffen, am Ende des Jahrzehnts endlich Ruhe zu haben. Die Mitglieder des Vereins erhalten übrigens einen Teil ihrer Beiträge zurück, rund 7000 Euro sollen ferner zweckgebundene für gemeinnützige Dinge in Neuschloß an die Stadt gehen.

