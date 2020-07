Das Herz der Familie heißt Lieselotte Klee

Hüttenfeld.Da Lieselotte Klee, Geburtsname Taubenschmidt, in dem Haus an der Forsthausstraße in Neuschloß, das viele Jahrzehnte den Namen „Zur Kurpfalz“ trug, geboren wurde und ihre Kindheit verbrachte, stand für die Hüttenfelderin fest, dass sie ihren 90. Geburtstag im Kreise ihrer Familie dort feiern werde.

Am Samstag war es soweit. Die Geburtstagsgäste bereiteten ihrer Familienältesten ein ganz besonderes Ereignis. In der Mittagszeit besuchte Pfarrer Reinald Fuhr das Geburtstagskind und gratulierte mit Blumen zum Ehrentag. Am zeitigen Abend machten sich dann die Familienmitglieder auf nach Neuschloß. Das Restaurant „Zur Kurpfalz“ heißt jetzt „Quattro Mori“ und wird von den Brüdern Massimo und Mario Murgia bewirtschaftet.

Auf der Terrasse des Ristorante feierten die Verwandten ihr Familienoberhaupt. Denn ihre Oma sei gutmütig und hilfsbereit und das Herz der Familie, sagten die Enkelinnen Nadine Römer-Moser und Jasmin Römer. „Sie hat jeden Tag für uns gekocht. Wir sind bei ihr aufgewachsen, da unsere Mutter arbeiten war. Auch in ihrem hohen Alter versorgt sie ihren Haushalt noch selbst und hält die Familie zusammen“, bekräftigten die Enkeltöchter. Heute verwöhnt sie ihren Urenkel Nicolas und freut sich schon auf den zweiten Urenkel.

„Die Wirtschaft ‚Zur Kurpfalz‘ war 50 Jahre lang in Familienbesitz“, erklärte die Jubilarin. Aus der einstigen Kantine der Chemischen Fabrik, die 1927 geschlossen wurde, übernahmen die Eltern der Jubilarin, Katharina (eine Cousine des ehemaligen Bürgermeisters Hans Pfeiffer) und Ludwig Taubenschmidt 1928 das Anwesen. Lieselotte Taubenschmidt, liebevoll Lotte genannt, erblickte 1930 als viertes von fünf Kindern das Licht der Welt. Sie besuchte die Schillerschule im Stadtkern von Lampertheim. „Ich bin immer zur Schule gelaufen und als ich zehn Jahre alt war, bekam ich ein Fahrrad geschenkt“, erinnerte sich die Seniorin. Und fügte hinzu: „Ob Wind oder ungemütliches Wetter, Schnee oder Eis, ich bin dann immer mit dem Rad zur Schule gefahren.“ Eine Ausbildung absolvierte das junge Mädchen nicht. „Ich musste in der Wirtschaft helfen, wie Gläser spülen und putzen“, berichtete Lieselotte Klee. Später arbeitete sie in der Lampertheimer Möbelfabrik von Ernst Lust.

Am 11. November 1955 heiratete sie ihren Walter Klee, in der Apostelkirche in Viernheim. Das Paar hatte sich zur Hüttenfelder Kirchweih getroffen und verliebt. „Es war eine schöne Zeit“, sagte die Jubilarin über ihre 61-jährige Ehe. Ein Jahr nach der Trauung kam Tochter Roswitha auf die Welt. Die junge Familie fing 1966 in Hüttenfeld zu bauen an. Die Pflege ihres großen Gartens am Haus entwickelte sich zum Hobby des Ehepaares. Ihr Ehemann verstarb 2016. Von 1972 bis zum Ruhestand im Jahr 1990 war sie die Lotte von der Post und lief unzählige Kilometer als Briefzustellerin.

Auch im hohen Alter legt Lieselotte Klee Wert auf ein gepflegtes Äußeres. „Ich war viel an der Luft, war immer in Bewegung, habe keinen Alkohol getrunken und nicht geraucht“, so ihr Rezept für ein langes Leben. „Außerdem möchte ich ein harmonisches Familienleben und keinen Streit“, betonte die 90-Jährige. roi

