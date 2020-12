„Das ist doch das Spannende: Wie ich das jetzt hinbekomme“

Lampertheim.Erster Stadtrat Jens Klingler (SPD) hatte die Zusage vom FDP-Koalitionspartner, die erforderlichen Stimmen für eine Wiederwahl zu bekommen. Doch dann zog die FDP zurück. Er wolle sich erst nach der Wahl seines Nachfolgers zu diesen Vorgängen äußern, hatte Klingler stets erklärt. Im Gespräch mit dieser Redaktion nimmt der scheidende Amtsinhaber nun Stellung.

Herr Klingler, die Grünen behaupten heute, sie hätten die fehlenden Stimmen der FDP ersetzt. Warum haben Sie dennoch verzichtet?

Jens Klingler: Es gab Mitglieder meiner Fraktion, die dazu geraten hatten, vor der Wahl auf die Grünen zuzugehen. Aber wir hatten keinerlei Anzeichen, dass die Grünen überhaupt so dachten. Uns steckt noch immer in den Knochen, dass uns Mitglieder der Grünen-Fraktion in einer öffentlichen Debatte undemokratisches Verhalten vorgeworfen haben. Es gab in den letzten Jahren auch tatsächlich zu wenige Gemeinsamkeiten mit den Grünen mehr.

Sie haben den Grünen demnach nicht vertraut?

Klingler: Seit die Koalition mit den Grünen zerbrochen ist, hatten wir noch nicht einmal Kontakte mehr. Es gab schlichtweg keine Grundlage für ein solches Szenario. Ich habe erst in der Stadtverordnetenversammlung, in der Marius Schmidt als neuer Erster Stadtrat vorgeschlagen wurde, von den Grünen vernommen, dass sie meine Wiederwahl angeblich unterstützt hätten.

Ist eine Koalition mit den Grünen nach den bevorstehenden Kommunalwahlen abwegig?

Klingler: Nicht unbedingt. Man könnte die Aussage der Grünen bezüglich meiner Wiederwahl ja auch als Annäherungsversuch interpretieren.

Ihr Koalitionspartner FDP hat Bedenken gegen Sie persönlich geäußert. Ist unter diesen Umständen eine Fortsetzung der sozialliberalen Koalition denkbar?

Klingler: Schwerlich. Zumal mit mir kein Mitglied der FDP-Fraktion gesprochen und mir Ansatzpunkte für Kritik vorgelegt hatte.

Welche Chancen gibt es also für eine Neuauflage dieser Koalition?

Klingler: Die FDP kann sich die Chancen für eine nochmalige Koalition mit der SPD-Fraktion unter meiner Leitung selbst ausrechnen; sie muss verlorenes Vertrauen aufbauen.

In den Reihen der CDU wurde der Erste Stadtrat als „Versorgungsposten“ bezeichnet. Liegt sie damit richtig?

Klingler: Nehmen wir doch einmal an, nach Ablauf der Amtszeit von Marius Schmidt wird in sechs Jahren ein Christdemokrat in dieses Amt gewählt. Wird die CDU dann auch von einem Versorgungsfall sprechen?

Sind Sie nach zwei Wahlperioden gut versorgt und können sich zur Ruhe begeben?

Klingler: Nein. Ich habe aber auch noch keine beruflichen Pläne. Das liegt auch daran, dass die Welt wegen Corona derzeit auf dem Kopf steht. Als ich mich vor zwölf Jahren um das Amt des Ersten Stadtrats beworben habe, musste ich meinen Status als Beamter auf Lebenszeit aufgegeben. Ich war also bereits gut versorgt und habe das aufgegeben mit der Aussicht, zunächst einmal nur auf sechs Jahre gewählt zu werden. Wie man da von einem Versorgungsposten sprechen kann, ist mir schleierhaft.

Welche beruflichen Alternativen bieten sich Ihnen?

Klingler: Mehrere. Aber ich muss auch abwägen: Ich habe eine Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern. Wir sind hier als Familie verwurzelt. Ich habe auch gar keine Lust wegzugehen Das schränkt mögliche Alternativen natürlich ein.

Bestünde die Möglichkeit, auf kommunaler oder Kreisebene eine politische Karriere einzuschlagen?

Klingler: Theoretisch schon. Als die SPD seinerzeit den Posten des Kreisbeigeordneten besetzen konnte, wurde mir die Stelle angeboten. Ich wollte aber nicht weg aus Lampertheim. Mit Karsten Krug haben wir eine sehr gute Wahl getroffen.

Würde Karsten Krug im März Landrat werden, würde da ein Platz für Sie frei?

Klingler (lacht): Das wäre natürlich nicht schlecht.

Also ist der ehrenamtliche Fraktionsvorsitz nicht das Ende der Fahnenstange?

Klingler: Sicher nicht.

Als Fraktionsvorsitzender könnten Sie einen verwaltungskritischen Kurs fahren, müssen aber zugleich Rücksicht nehmen auf Ihren Parteifreund Marius Schmidt im Amt des Ersten Stadtrats. Schade eigentlich, oder?

Klingler: Das ist doch jetzt das Spannende an der ganzen Angelegenheit: wie ich das hinbekomme.

Durchaus. Aber wäre es nicht überhaupt besser, der Erste Stadtrat käme nicht aus der eigenen Partei? Da könnte die Fraktion die Maulkörbe zu Hause lassen.

Klingler: Das glaube ich nicht. Die Fraktion, die in den vergangenen zwölf Jahren intern am kritischsten mit mir umgesprungen ist, war meine eigene.

Welches Verdienst als Erster Stadtrat rechnen Sie sich vor allem zu?

Klingler: Nach zehnjähriger Diskussion hat das damalige Vierer-Bündnis aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern entschieden, das marode Hallenbad weiterzubetreiben. Das war in meinen Augen eine der größten Fehlentscheidungen der letzten Jahrzehnte. Aber ich war dann für die Umsetzung dieser Entscheidung verantwortlich. Heute ist der Stellenwert der Bäder unbestritten. Außerdem hat die SPD die Suche nach einem neuen Standort für den Bauhof unter meiner Initiative zu einem Abschluss gebracht.

Welche Erfahrungen aus der Verwaltung nehmen Sie mit in Ihr politisches Amt?

Klingler: Ich kann unterscheiden, was für uns als Kommune notwendig ist und was wir uns tatsächlich leisten können. Nicht jede Idee, die sich gut anhört und beim Bürger gut ankommt, lässt sich auch realisieren.

Nehmen Sie gute Kontakte aus der Verwaltung mit?

Klingler: Ich habe sogar Freunde gefunden. Leider haben aber auch Leute, mit denen ich gute Kontakte hatte, die Verwaltung verlassen.

Woran lag das?

Klingler: Unter anderem daran, dass die Mitarbeiter unterhalb der Führungsebene nicht genügend aufgebaut wurden. Aber auch Klima und Vertrauen spielen eine Rolle, um Leute halten zu können.

Sie selbst waren ja auch nicht immer glücklich, was Ihr Arbeitsverhältnis zum Bürgermeister betrifft. Wo hat’s da geklemmt?

Klingler: Die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister war hervorragend – so lange er Erich Maier hieß. Das waren die erfolgreichsten Jahre meiner Amtszeit.

Würden Sie noch einmal in einen Bürgermeisterwahlkampf eingreifen wollen?

Klingler: Man soll nie „nie“ sagen. Aber eine solche Entscheidung können wir nur als Partei treffen. Das kommt dann auch auf den Zeitpunkt an und wer die besten Chancen hat.

In der Stadtverordnetenversammlung, in der Ihr Nachfolger ernannt wurde, wirkten Sie zurückgezogen und unbeteiligt. Wie sah es wirklich in Ihnen aus?

Klingler: Die Bedingungen, unter denen diese Sitzung stattgefunden hat, haben mich irritiert. Die nüchterne Atmosphäre in der Pfeiffer-Halle, geraffte Redebeiträge, Maskenpflicht, kaum Zuschauer – es passte einfach nichts zusammen.

Hat es Sie gedrängt, zu dem gesamten Vorgang etwas zu sagen?

Klingler: Die kursorische Lesung im Januar wird meine letzte Sitzung als Erster Stadtrat sein. Wenn möglich, werde ich da noch ein paar Worte verlieren.

Wie schwer wiegt für Sie die Niederlage, die Ihnen mit dem Verlust dieses Amtes zugefügt wird?

Klingler: Mich schmerzt, dass es mir nicht gelungen ist, all das in meiner zweiten Amtszeit umzusetzen, was ich mir in meiner ersten Amtszeit vorgenommen hatte. Mit dem Bürgermeisterwechsel hat es auch für mich einen Bruch gegeben. Ich habe aber eine starke Familie, die mich auffängt, und so kann ich auch künftig jede Möglichkeit nutzen, um an den Themen weiterzuarbeiten, die mir wichtig sind.

