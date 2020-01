Das Kundengeschäft floriert

Lampertheim.Geldgeschäfte auf einem Null-Zins-Niveau zu betreiben – das ist auch für ein Institut wie die Volksbank Darmstadt-Südhessen eine echte Herausforderung. Zwar ist bislang noch alles gut gegangen, wie Vorstandssprecher Michael Mahr und sein Vorstandskollege Hans-Jürgen Mehl beim Pressegespräch in Lampertheim nachweisen. Auch die Weichen für weiter nachlassende Zinsüberschüsse sind gestellt.

Gleichwohl floriert in den 42 Geschäftsstellen der Volksbank das Kundengeschäft. Die Bilanz für das Jahr 2019 weist Zuwächse im Einlagen-, Kredit- und Wertpapiergeschäft auf. Das Betriebsergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um eine knappe halbe Million Euro verbessert. Dies vor allem, wie Mahr und Mehl ausführen, dank strikter Kostendisziplin im Bereich der Verwaltungsausgaben, so auch bei den Personalkosten.

Filialen werden umgebaut

Über 60 Prozent der Volksbankkunden nutzen das Internet für ihre Bankgeschäfte. Mehr als 56 000 Online-Anmeldungen pro Tag dokumentieren: Immer mehr Kunden bevorzugen den schnellen Klick, um sich den Weg in die nächste Bankfiliale zu ersparen. Dies hat auch Auswirkungen aufs Filialnetz: Acht Filialen – darunter die Bürstädter – sollen noch in diesem Jahr in Selbstbedienungs-Stationen (SB) umgebaut werden.

In einigen Kommunen, beispielsweise in Viernheim, betreiben Volksbank und Sparkasse solche SB-Filialen gemeinsam. Auf die Lampertheimer Filiale in der Kaiserstraße warten Sanierungsmaßnahmen, die modernen Trends im Beratungswesen Rechnung tragen sollen. Die Volksbank-Vertreter betonen dabei: Insgesamt 450 Mitarbeiter der südhessischen Bank stünden in Filialen, am Telefon oder via Computer-Chat als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung. An dieser Doppelstrategie wolle die Volksbank auch zukünftig festhalten: Beratung dort, wo es nötig ist, und digitale Anwendungen da, wo sich Ergebnisse auch auf Knopfdruck erzielen lassen.

Beratungen über Video

Unter „medialem Kundenservice“ verstehen Michael Mahr und Hans-Jürgen Mehl etwa die Einrichtung von Videoberatungen, beispielsweise im Bereich des Bau- und Immobilienservice. Den Standort Lampertheim stufen die Volksbanksprecher unterdessen auf einem hohen Niveau ein. Mit einem Kundenvolumen von 2,4 Milliarden Euro werde hier ein Viertel des Geschäftspotenzials erzielt.

Nach wie vor kostet das Online-Konto den Verbraucher 3,90 Euro im Monat. Negativzinsen wurden im vergangenen Jahr für gewerbliche Kunden eingeführt, allerdings mit relativ hohen Freibeträgen in einem Umfang von jeweils 400 000 Euro. Privatkunden sollen auch künftig keine Negativzinsen bezahlen müssen. Vermögende Kunden, die ihr Geld lediglich bei der Bank parken, ohne etwa Geschäfte im Wertpapierbereich zu tätigen, will man mit einem gewissen Betrag belasten. Davon seien aber lediglich rund 500 Kunden (ein Prozent) betroffen, heißt es.

Das Wertpapiergeschäft spielt in der Bilanz der Volksbank eine zunehmend wichtige Rolle. Hier wurde 2019 Jahr ein Rekordabsatz verzeichnet. Das Geld auf einem Girokonto liegen zu lassen, anstatt es anzulegen, entspricht aus Sicht der Volksbank-Vertreter längst nicht mehr dem Stand der Dinge. Breit gestreut und bei einer Laufzeit von mindestens zehn Jahren sei das Geld in Aktienpaketen besser aufgehoben, meinen Mahr und Mehl.

Dank der Zuwächse bei Wertpapieren und im Kreditgeschäft konnte die Volksbank die Ertragsausfälle im negativen Zinsumfeld kompensieren. Wie lange dieser Mechanismus in den kommenden Jahren weiter funktionieren wird, entzieht sich aus Bankensicht jeglicher Prognose.

