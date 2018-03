Das letzte Heimspiel steht an

Anzeige

Lampertheim.Am kommenden Samstag findet für die Lampertheimer Kegler in der Biedensandhalle das letzte Saisonspiel statt. Die Lampertheimer können dies entspannt angehen, denn Meistertitel als auch Aufstieg sind bereits seit Wochen gesichert. Für die Akteure der Lampertheimer Kegler ist es dennoch wichtig, sich mit einer guten Leistung und einem Sieg von ihren zahlreichen treuen Fans in die Sommerpause zu verabschieden. „Unsere Zuschauer sind ein wesentlicher Teil unseres Erfolges“, so der sportliche Leiter Manfred Seelinger.

Als Gast steht den Spargelstädtern die Mannschaft der SG KSG Mainz/Essenheim gegenüber. Für die Mainzer ist die Saison alles andere als gut verlaufen. Derzeit rangieren sie als Vorletzter zwei Punkte hinter dem rettenden neunten Rang, den Dreieichenhain belegt. Bei zwei ausstehenden Begegnungen ist ein Sieg für die Gäste gegen den Meister Pflicht, um den Klassenerhalt zu sichern.

Die Lampertheimer vertrauen weitestgehend der Mannschaft, die in Hainhausen antrat. Die Niederlage dort ist abgehakt, an diesem Tag waren die Hainhauser die klar Besseren. Mit von der Partie wird Marco Zimmermann sein, der in Hainhausen überzeugte und sich so seinen Startplatz in der ersten Sechs gesichert hat. Holger Thiemig und Bernd Günderoth werden mit ihm für die Hausherren eröffnen. Im zweiten Durchgang werden Kevin Günderoth, Niklas Schulz und Ralf Schmitt für die Lampertheimer auf die Bahnen gehen. Patrik Strech wird als Ersatzspieler bereitstehen.