„Inzwischen habe ich hier ganz viele Freunde gefunden“, berichtet EmiL-Mitgründer Frank Hurrle. Leute, die bereit seien, ihre Freizeit zu opfern, seien besondere Menschen. „Klasse Typen“, mit denen man gerne Umgang pflege. Immer gehe es darum, meint Helfer Paul Bitto, mit den Asylsuchenden ins Gespräch zu kommen. Ihnen über den Weg der zwischenmenschlichen Nähe und der Kommunikation einen Weg in eine für sie fremde Gesellschaft zu ebnen.

Das klingt einfach, wie es auch der Name „EmiL“ suggeriert. Tatsächlich scheint der Schritt von allgemeinen Urteilen, die man sich als Nachrichtenkonsument von Problemen in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit gemeinhin macht, zum praktischen Tun klein und unbedeutend zu sein. Doch es ist ein Schritt, der eine Brücke zwischen zwei Welten schlägt: zwischen jener der alltäglichen Sorge und der abstrakten Theorie und jener des Handelns in unmittelbarer Nähe zu den Menschen, um die es geht.

Es hat im Leben eines jeden Projekthelfers einen Moment gegeben, in dem er beschlossen hat, aus der passiven Beobachterrolle in eine aktive, gestalterische Position zu wechseln. Dabei erleben die Mitarbeiter: Die Flüchtlinge sind keine Zahlen, sondern Menschen mit Gesichtern, einer Biografie, mit einer Vergangenheit und Hoffnungen, was ihre Zukunft anbelangt. Beim Reifenwechsel in der Fahrradwerkstatt reifen Vertrauen und Verständnis füreinander. Fremdheiten und vage Befürchtungen werden auf diese Weise abgebaut.

Beim gemeinsamen Reparieren entstehen Freundschaften zwischen Angehörigen völlig unterschiedlicher Kulturen – menschliche Nähe, die für beide Seiten als gewinnbringend erfahren wird. „Das öffnet den Horizont“, bestätigt Mitarbeiter Frank Hurrle im Imagefilm über EmiL. „Man geht auf Reisen, um andere Kulturen kennenzulernen. Ich bleibe in Lampertheim – und die anderen Kulturen kommen zu mir.“

Das Thema der Flüchtlingsintegration wirft mit dem Aufeinandertreffen unvereinbar erscheinender kultureller und religiöser Prägungen ernstzunehmende Fragen auf. Diese lassen sich allein auf der Grundlage einer humanen Gesinnung nicht beantworten. Sie erfordern stattdessen Klärungen auf politischer, rechtlicher wie sozialer Ebene. Doch der pragmatische Ansatz, wie ihn EmiL beispielhaft vertritt, dürfte ein ebensolcher Schlüssel sein, um die Flüchtlingsintegration von Fall zu Fall zu einem Erfolg zu machen.

Wie es mit EmiL weitergeht, ist unterdessen eine offene Frage. Das Gebäude liegt auf einem Areal, das die Stadt zum Quartier für eine städtebauliche Entwicklung ausersehen hat. Die Stadt hat es erworben, um es abreißen und das Grundstück neu bebauen zu können. Doch Integration braucht einen langen Atem. Dass EmiL in absehbarer Zeit von der Bildfläche verschwinden könnte, ist denn auch eine Perspektive, die zumindest aus heutiger Sicht nicht als wünschenswert erscheint.

Donnerstag, 29.03.2018