Das Publikum johlt Zugabe

LAMPERTHEIM.Wenn die Band drei Zugaben spielt und das Publikum noch immer johlt, dann hat sich der Eintritt gelohnt. Eine australische Sängerin, vier deutsche Spitzenmusiker aus der Region an Saxofon, Gitarre, Keyboard und Schlagzeug brachten am Gründonnerstag den London Pub zum Toben. Das ungewöhnliche Quintett überzeugte in Lampertheims Kultkneipe durch die hochkarätige Soul- und Folkrockstimme von Annalisse Walker, rasante Instrumental-Soli und zweckentfremdete Instrumente.

Als der Pub am Donnerstagabend nach zwei Zugaben noch immer klatschend und pfeifend „Zugabe“ forderte, zeigte das Ensemble noch einmal, was den gesamten Abend ausgezeichnet hat: die Liebe zur Musik, die man den fünf Künstlern ansehen und -hören konnte. Mit dem Rocksong „Proud Mary“, ursprünglich von der kalifornischen Band Creedence Clearwater Revival und unter anderem von Tina Turner gecovered, brachten sie das Publikum noch einmal zum Mitsingen. Dafür ernteten sie im Anschluss langanhaltenden Applaus.

Als „Musik vom Feinsten“ hatte Kneipier Friedrich „Hacky“ Hackstein Annalisse Walker und ihre vier musikalischen Begleiter Christop Stadtler (Gitarre), Michael Rentschler (Keyboard), Hans-Jürgen Götz (Schlagzeug) und Jochen Treu (Saxofon) angekündigt. Er hatte nicht zu viel versprochen.

Die in Heidelberg lebende Australierin ist in ihrem Heimatland aus der TV-Show „The Voice of Australia“ bekannt, bei der sie es 2017 bis in die Battle-Rounds schaffte. Ein Jahr vorher war die Musikerin aus Perth an der australischen Südwestküste mit ihrem Mann und den zwei Töchtern nach Deutschland gezogen, nahm von Heidelberg aus an der Show teil. Dort begeisterte sie von Anfang an mit ihrer kraftvollen Soul-Stimme.

Die vier namhaften Coaches Kelly Rowland, Boy George und Delta Goodrem und Seal buzzerten und drehten sich allesamt für sie um. Walker entschied sich für Seal und arbeitete im Rahmen der Sendung mit dem britischen Star zusammen.

Immer wieder Szenenapplaus

Zum Auftritt im Lampertheimer London Pub kam es ursprünglich durch die zufällige Begegnung mit dem aus Speyer stammenden Gitarristen Christoph Stadtler. Sofort entstand eine musikalische Zusammenarbeit. Daraus erwuchs gemeinsam mit Saxofonist Jochen Treu das „Annalisse Walker Trio“. Am Gründonnerstag gesellten sich die in der Spargelstadt bekannten Musiker Michael Rentschler am Keyboard und Hans-Jürgen Götz am Schlagzeug hinzu. Die Truppe überzeugte mit Jazz, Soul, Rock und Pop. Gleich zu Beginn zeigte die Sängerin bei Amy Winehouse‘ „Valerie“, was sie kann. Es gab aber auch für die Künstler an den Instrumenten Szenenapplaus.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019