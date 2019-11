Das weihnachtliche Budendorf öffnet bald wieder

Lampertheim

Renovierung der Domkirche steht kurz vor dem Abschluss

Noch steht das Gerüst an der Südseite der Domkirche. Die Dachdecker sind mit den Abschlussarbeiten an dem Lampertheimer Wahrzeichen beschäftigt. „Wir gehen davon aus, dass das Gerüst in der ersten Dezemberwoche abgebaut werden ...