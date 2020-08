Lampertheim.Während sich manche Vereine langsam aus der Corona-Pause zurückmelden, bleibt es um die Volksbühne erst einmal still. Die Amateurtheaterleute wurden von der Corona-Pandemie ausgebremst. Die aktuelle Situation, die Ausbreitung von Sars-CoV-2 und die strengen Hygiene- und Abstandsregelungen, lässt es nicht zu, ein Theaterstück aufzuführen. In der kommenden Spielsaison, die normalerweise im November beginnen würde, bleibt deswegen der Theatervorhang der Notkirche geschlossen.

Es wird auch keine neue Mundartkomödie geprobt und kein Bühnenbild gebaut. „Wir können beim besten Willen in dieser Saison nicht spielen“, sagt Vorsitzender Klaus Jenner: „Vor allem auf und hinter der Bühne können wir die Abstandsvorschriften nicht einhalten.“ Die aktiven Mitglieder sparen ihre Energie für 2021 auf, schmieden Pläne und sammeln kreative Ideen. In der Hoffnung, dass die Volksbühnen-Mitstreiter schon bald mit Elan auf ein neues Bühnenwerk hinarbeiten können.

Jenner erinnert sich an das Jahr 1979: „Damals war es ein Wagnis, neue Wege zu gehen und mit Mundartstücken anzufangen. Aber die Mitglieder nahmen die Herausforderung an, es wurde weitergespielt mit dem festen Willen, das Laienspiel aufrecht zu erhalten.“ Die Entwicklung war von Erfolg gekrönt. „Es begann eine Erfolgsreihe ohne Ende. Darum werden wir auch die Corona-Krise schaffen“, bekräftigt der Vereinsvorsitzende. Er bedauert, dass wegen der Abstandsvorschrift auch die zahlreichen Ehrungen nicht durchgeführt werden können. „Eine Auszeichnung betrifft auch unseren Geschäftsführer Gerhard Baum“, sagt Jenner. „Er ist vor 65 Jahren in den Verein eingetreten und arbeitet seit 50 Jahren als Geschäftsführer.

„Dass wir nicht spielen können, trifft uns tief, denn wir Volksbühnler lieben unsere Bühne“, klagt Vorstandsmitglied Ilse Prüssing. Die Zeit sei von Emotionen geprägt, die Corona-Pandemie lasse niemanden kalt. Sie werde in dieser Theatersaison alles vermissen: die Personen wie Schauspieler, Souffleusen, Bühnenbauer und Techniker, die Proben, die Vorbereitungen zum Kartenvorverkauf und dann natürlich die Premiere.

„Wir verstehen uns alle sehr gut, die Älteren und die Jungen. Deshalb treffen wir uns wieder monatlich unter Einhaltung der Corona-Vorschriften. Ich selbst bin seit 1980 bei der Volksbühne. Ohne Corona-Krise hätte ich in diesem Jahr mein 40-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Ich hatte das Glück, jede Saison dabei sein zu können, ohne Unterbrechung. Ob mit einer Erkältung, mit Schmerzen oder auch mal mit Trauer, immer war ich mit von der Partie“, erklärt Prüssing.

Früher hatte die Laiendarstellerin den Spruch drauf: „Wenn Hollywood ruft, bin ich weg.“ Inzwischen sei die Volksbühne ihr Verein und werde es immer bleiben. „Wir haben in der Corona-Zeit Sehnsucht nach Normalität“, bekennt der Volksbühnenregisseur und zweiter Vorsitzender Michael Tschirner. Als aktives Mitglied sei man an Kulturveranstaltungen jeglicher Art interessiert, ob Musik, Comedy oder Theater anderer Bühnen.

Comedy-Sendungen im Fernsehen

„Aber unter den bestehenden Auflagen und Beeinträchtigungen kommt da weder für die Künstler noch für das Publikum große Freude auf. Als Gruppe, die selten aus einem oder zwei Haushalten besteht, ist dies keine Option“, unterstreicht Tschirner. Der Regisseur lässt wissen: „Ich bin derzeit mit dem Lesen von Theaterstücken für zukünftige Projekte beschäftigt, so wie auch weitere Mitglieder diese Stücke lesen. Wenn wir dann gemeinsam ein umsetzbares Stück gefunden haben, geht’s an das Umschreiben in ‚unsa Muddaschbrooch‘“. Er schaue sich im Fernsehen Comedy-Sendungen an. „Manchmal ergeben sich dabei Synergieeffekte mit eigenen Gedanken, die ich dann beim Umschreiben einfließen lassen kann“, vervollständigt Tschirner.

„Ich stand bisher bei neun Stücken auf der Bühne“, erklärt Saskia Fischer. Sie werde all die Menschen, ob Spieler oder die Zuschauer vermissen. Ansonsten hofft Fischer auf Treffs mit ihren Volksbühnen-Kollegen, damit sie nicht in eine Winterdepression falle.

Frank Griesheimer ist vor sechs Jahren zum Verein gekommen. Vorher hat er im Ensemble des Lampertheimer Heimat-, Kultur- und Museumsvereins geschauspielert. Insgesamt steht er seit 20 Jahren auf der Bühne. „Wir fangen sonst immer im August mit den Proben an“, sagt Griesheimer. Er fügt hinzu: „Die Gewissheit, dass wir in diesem Jahr nicht spielen werden, stimmt alle Mitglieder sehr traurig.“

„Die Pandemie hat für uns alle tiefe Einschnitte gebracht und die sozialen Beziehungen auf die Probe gestellt. Glücklicherweise konnten wir persönliche Treffen durch Videokonferenzen ersetzen. Ein Treffen ’auf einen Kaffee’ per Videokonferenz war auch für mich neu und spannend“, sagt Vorstandsmitglied Florian Uhl. Dennoch sei er froh, dass persönliche Treffen wieder möglich sind. Diese seien für ein Vereinsleben sehr wichtig, insbesondere für die Volksbühne, wo es vertraut und familiär zugehe. „Wer einmal Bühnenluft geschnuppert hat, kommt nicht mehr davon los“, stellt Uhl heraus. Andreas Kirsch – er spielt seit zwei Jahren mit – würde gern in eine neue Rolle schlüpfen. Und natürlich wäre die Vorfreude auf den Bühnenauftritt jetzt auch schon da. Das Zwischenmenschliche fehle extrem. Vor allem, weil die Volksbühne eine extrem lustige Gruppe sei. In seiner freien Zeit sammelt Kirsch Ideen, wenn er sich Videos von Comedians anschaut. Doch er nutze seine Freizeit auch zum Entschleunigen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.08.2020