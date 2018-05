Daten am Geldautomat ausgespäht

Lampertheim. Eine böse Überraschung hatten Lampertheimer Bankkunden beim Blick auf ihre Bankauszüge. Bereits am letzten Märzwochenende wurde durch unbekannte Täter ein Geldautomat in der Kaiserstraße manipuliert. Nachdem Kunden unberechtigte Geldabhebungen in England feststellten, nahm die Polizei die Ermittlungen auf und fand den Ursprung der Datenausspähungen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2009