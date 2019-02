Daueraufgabe bleibt

Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb, sie konnten beisammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief“, heißt es in dem Volkslied. Na ja, dass sich Lampertheim und Bürstadt besonders lieb hätten, kann man mit Blick auf die von Antipathien geprägte Tradition nicht behaupten. Doch empfiehlt die wirtschaftliche Entwicklung zumindest eine kommunale Liaison auf Vernunftbasis. Das muss nicht die schlechteste Grundlage sein, wie man aus Beziehungen zwischen Menschen weiß; doch unter Kommunen regiert der betriebswirtschaftliche Aspekt: Es muss ein Vorteil für beide Parteien herausspringen, soll eine solche Verbindung funktionieren.

Diese Begründung ergibt sich mit Blick auf eine gemeinsame Abwasserbeseitigung aus Lampertheimer Sicht bis heute nicht. Deshalb hat das Scheitern eines Abwasserzweckverbands auch keine Traumata hinterlassen, und aus dem gleichen Grund geht man in Lampertheim demonstrativ gelassen in die Gespräche mit den Bürstädtern, die eine kooperative Lösung anstreben, um die mit einer Modernisierung der Abwasserbeseitigung verbundenen Belastungen nicht alleine tragen zu müssen. Zwischen beiden Königskindern ist nicht etwa das (Ab-) Wasser „zu tief“, vielmehr scheinen die Vorteile ungleich verteilt, in diesem Fall zu Lasten Lampertheims.

Die Lampertheimer CDU hat schon vor Jahren mit dem Anspruch einer weitsichtigen Perspektive für eine Prüfung alternativer Optionen zum Klärwerkbetrieb in Eigenregie plädiert. Tatsächlich ist 2012 ein Anschluss ans Mannheimer System berechnet worden, mit Gebührenvorteilen im Falle eines Anschlusses. Auch ist damals grundsätzlich empfohlen worden, die Abwasserreinigung in größeren Einheiten zu koordinieren, um Betriebs- und Investitionskosten auf breitere Schultern zu stellen. Ebenso waren sich Lampertheimer Kommunalpolitiker nach dem Scheitern eines Abwasserverbands einig, dass es sich bei der Suche nach optimalen Lösungen um eine „Daueraufgabe“ handele, die Stadt sich mithin nicht auf dem aktuellen Ausbaustandard ihrer eigenen Kläranlage ausruhen dürfe. Diese Verpflichtung besteht fort, sollten Lampertheim und Bürstadt abermals nicht zueinander finden und das Schicksal der Königskinder teilen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.02.2019