David Bennent erinnert an Anton Tschechow

Worms.Mit David Bennent kommt im Rahmenprogramm der Nibelungenfestspiele ein Schauspieler nach Worms, der bereits 2017 vor dem Wormser Dom das Publikum begeistert hat. Bekannt wurde er als Kind, als er 1979 die Rolle des Oskar Matzerath in Volker Schlöndorffs Verfilmung des Romans „Die Blechtrommel“ spielte. Am Freitag, 27. Juli, 20 Uhr, lädt Bennent zu einem Tschechow-Abend ins Wormser Theater ein. Mit „Gespräch eines Betrunkenen mit einem nüchternen Teufel“ und weiteren Erzählungen erinnert David Bennent an Anton Tschechow, den bis heute unübertroffenen Meister der Kurzprosa.

Tschechow kennt die Menschen gut und trotzdem liebt er sie. Selbst in den Geschichten, in denen er auf ironische Weise die Schwächen und auch die Schlechtigkeit der Menschen entlarvt, wirkt er nie bösartig oder verbittert. Das macht all seine Erzählungen so liebens- und so hörenswert.

Als ausgezeichneter Menschenkenner hatte Anton Tschechow ein besonderes Talent dafür, humorvoll ernste Dinge des Lebens zu beschreiben. Der russische Autor und Dramatiker trug maßgeblich zur Formung der modernen Novelle und Short Story bei. Bis heute zählt er zu den weltweit am häufigsten aufgeführten Dramatikern nach Shakespeare. red

