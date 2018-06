Anzeige

Die B-Jugendlichen des TV Lampertheim begannen unterdessen in ihrer Partie sehr offensiv und machten von Anfang an klar, dass sie das Spiel gegen Heppenheim gewinnen wollten. In der ersten Halbzeit schoss der TVL einen 5:0-Vorsprung heraus. Nach dem Seitenwechsel machten die Spargelstädter mit dem Toreschießen weiter. Der einzige Treffer für Heppenheim erzielte ein Lampertheimer Spieler mit einem Eigentor. Mit diesem 9:1-Sieg und den Punktverlusten der Mannschaften vor dem TVL haben jetzt drei Mannschaften die gleiche Punktzahl. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.06.2018