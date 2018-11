Dekan hofft auf „guten Übergang zu einem neuen Pfarrer“

Wie geht es nach der Beurlaubung von Pfarrer Patrick Fleckenstein in den katholischen Pfarreien Lampertheims weiter? Dazu Dekan Peter Kern (Bild) auf „SHM“-Anfrage:

„In Lampertheim wird jetzt eine Zeit überbrückt werden müssen, bis die Pfarrstelle wieder mit einem Pfarrer für die beiden Pfarrgemeinden besetzt werden kann. Die Pfarrstelle wird vom Bistum für die Zeit nach den Sommerferien ausgeschrieben. Für diese Zeit hat mich die Bistumsleitung mit der Pfarrverwaltung beauftragt, mit allen Rechten eines Pfarrers. Das gilt zunächst für die Pfarrei St. Andreas und Herz Jesu Hüttenfeld. Für die Pfarrgemeinde Mariä Verkündigung ist Pfarrer Angelo Stipinovich zuständig mit dem Schwerpunkt in der Verwaltung. Die Seelsorge wird von mir mitverantwortet. Im Blick auf mein Amt als Dekan und Pfarrer einer großen Pfarrgruppe in Bürstadt braucht es dazu weitere Hilfe. Ab Januar wird unter meiner Verantwortung ein indischer Priester für ein halbes Jahr in der Seelsorge in Lampertheim tätig sein, zusammen mit Pfarrer Virginijus Grigutis, den Gemeindereferentinnen Birgit Bongiorno, Monika Windörfer (mit Schwerpunkt in der Seniorenarbeit) und Martina Kron. Die Seelsorge bleibt damit gewährleistet. Der indische Priester ist schon in unserem Bistum tätig gewesen und zur Zeit in einer Funktion seines Ordens. Er spricht sehr gut Deutsch.

Ich persönlich hoffe darauf, dass ein Pfarrer gefunden wird, der mit dem bestehenden Team die ihm gestellten Aufgaben gut meistern wird. Aber es braucht natürlich Zeit, diesen zu finden, die Pfarrer stehen ja nicht auf der Straße und warten darauf, in eine solche Situation gerufen zu werden. Deshalb erhoffe ich mir die Geduld der Gemeindemitglieder in allen Lampertheimer Pfarrgemeinden, wohl wissend, dass die Geduld in der Vergangenheit schon sehr strapaziert wurde.

Ich bin als Dekan und Pfarrverwalter beauftragt, dafür zu sorgen, die entstandene Not zu meistern, damit das Leben in der Pfarrguppe Lampertheim weiter geht. Zu dem Konflikt, der zwischen Bischof und Pfarrer Fleckenstein entstanden ist, will und kann ich nichts sagen. Als Pfarrer, Dekan und als Lampertheimer bin ich froh und dankbar, wenn ein guter Übergang zu einem neuen Pfarrer gelänge.“ urs (Bild: Nix)

