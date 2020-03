Dekan Kreh: Kirche nuss sich Armen öffnen

Lampertheim. Mehr Menschen soziale Teilhabe zu ermöglichen, das schreibt sich die evangelische Kirche im Dekanat Bergstraße auf die Fahnen. In seinem Bericht während der Synode, die am Freitagabend in Lampertheim getagt hat, sprach sich Dekan Arno Kreh deutlich dafür aus, dass sich Kirche mehr für Arme und Bedürftige in unserer Gesellschaft einsetzt.

Familien, aber auch Alleinerziehende, zu stärken sei ein großes Thema. Gemeinsam überlegten die Synodalen, wie das in den Kirchengemeinden vor Ort gelingen kann. In Vorbereitung auf die Synode habe das Dekanat festgestellt, dass es für den Kreis Bergstraße kaum verlässliche Zahlen über die Armut im Kreis gebe. Da die aber eine wichtige Grundlage für die Arbeit vor Ort seien, verabschiedeten die Synodalen einen Appell an den Kreisausschuss, in regelmäßigen Abständen einen Sozial- und Teilhabebericht zu erstellen.

Zugleich sprach sich Dekan Kreh auch dafür aus, die Aktion „Wir schicken ein Schiff“ des Bündnisses United4Rescue zu unterstützen. Dieses Bündnis, zu dem auch die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) und die Evangelische Kirche Hessen und Nassau (EKHN) gehören, hat ein Schiff zur zivilen Seenotrettung gekauft, das ab April im Mittelmeer Flüchtlinge vor dem Ertrinken retten soll. Kreh appellierte an die Vertreter der Kirchengemeinden, für die Aktion zu Spenden und Kollekten zu sammeln.

Mittelständisches Unternehmen

Ums Geld ging es auch bei der Vorlage des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2020. „Das Dekanat hat sich zu einem mittelständischen Unternehmen mit 330 Mitarbeitern entwickelt“, sagte Rainer Daum vom Dekanatsynodalvorstand. Das ist auch an den Werten im Haushaltsplan zu erkennen. Hier haben sich die Aufwendungen von 2 910 838 Euro in 2019 auf 16 264 593 Euro vervielfacht. Dies liegt daran, dass mit Jahresbeginn das Dekanat die Gemeindeübergreifende Trägerschaft (GüT) für 15 Kindertagesstätten von 13 Kirchengemeinden in acht Kommunen und auch deren Personal übernommen hat. Entsprechend sind auch die Erträge durch Zuweisungen der Landeskirche als durchlaufende Posten gestiegen.

Kritik wurde daran geäußert, dass es der Verwaltung der Landeskirche noch immer nicht gelungen sei, die seit 2015 laufende Umstellung der Buchhaltung abzuschließen und Jahresabschlüsse auszuweisen. Bis heute bekämen die Vertreter der Gemeinden keine ordentlichen Haushaltspläne vorgelegt, aus denen zu ersehen sei, wofür das Geld der Kirchensteuerzahler eingesetzt wird. Man werde die Kritik an die Verwaltung in Darmstadt weitergeben, versprachen die Mitglieder des Synodalvorstands.

Kitas in der Schlüsselrolle

Zu Beginn der Synode hatte Dekanstellvertreterin Pfarrerin Silke Bienhaus gemeinsam mit Pfarrer Markus Eichler die drei Mitarbeiterinnen der GüT-Geschäftsstelle beauftragt und gesegnet – stellvertretend für die fast 300 Erzieherinnen, Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte, die jetzt beim Dekanat und nicht mehr bei den einzelnen Kirchengemeinden angestellt sind.

Geschäftsführerin Sarah Huck und die beiden Sachbearbeiterinnen Kirstin Meiners und Marina Schreiner erledigen von Bensheim-Zell aus alle Verwaltungsaufgaben für die Kitas. So sollen die Kirchengemeinden entlastet werden. Zur GüT gehören die Kitas folgender Gemeinden: Alsbach, Stephanus in Bensheim, Birkenau, Gronau, Hähnlein, Heilig-Geist in Heppenheim, Hüttenfeld, Lukas und Luther in Lampertheim, Lindenfels, Lorsch, Schönberg, Auferstehung in Viernheim und Zell.

Dass die Kitas eine Schlüsselrolle im Gemeindeleben haben, betonte auch Nicole Metzger, im Dekanat für den Bereich Familienbildung zuständig. Sie erläuterte den Synodalen, wie wichtig die Arbeit mit Familien in den Gemeinden ist. Dabei müsse sie aber abgestimmt sein auf die Lebenssituation der Eltern und Kinder vor Ort, und sie müsste vor allem Unterstützung anbieten. Denn diese bräuchten Familien vor allem. Sozialraumorientierte Familienarbeit stärke und entlaste Familien, biete Kommunikationsräume und vermittele religiöse und erzieherische Kompetenzen, so Metzger.

